Украинците поразиха с дрон руски пропагандист, руска лъжа го довърши (ВИДЕО)

Максудов е бил ранен в украинската Запорожка област, част от която беше незаконно окупирана от руснаците с фалшив референдум. В сряда от руското министерство на отбраната заявиха, че нараняванията му не са животозастрашаващи и че е бил откаран в болница.

Ден по-късно обаче руският пропагандист Владимир Соловьов съобщи, че Максудов е издъхнал сутринта на 23 ноември вследствие от раните си.

Друг руски пропагандист - Роман Сапонков - се оплаква, че Максудов е загинал заради лъжите на руското министерство на отбраната. Той разкрива, че военното ръководство е решило да скрие истината за тежкото нараняване на кореспондента, поради което той е бил оставен в болница на фронта, вместо да бъде евакуиран в тила за медицинска помощ.

Boris Maksudov, a reporter with Russian state television channel Rossiya-24, reportedly died from his injuries after he was hit by shrapnel coming from a Ukrainian drone when he was filming Russian units at the front. pic.twitter.com/vdyEnAgKze