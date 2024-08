Украинците започнаха да евакуират руснаците от Курска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна организира евакуация на руски цивилни граждани от обвладения от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) руски град Суджа. ВСУ поставиха под контрол града, който се намира в Курска област и е известен с това, че там се намира станцията-входна точка за пренос на руски природен газ през Украйна за Европа.

В социалните мрежи вече има видео с конкретни указания – който иска да се спаси от "кървавия московски режим, ще му помогнем. Украинският народ с радост ще ви даде своите жилища – в пограничните райони в Харковска област и в Суми, стига да не са станали цел на руската артилерия", гласи основното послание: Руският град Суджа е непокътнат след превземането му от ВСУ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски също изрично посочи, че "продължава разработването на хуманитарни решения" за районите в Русия, които украинската армия вече постави под свой контрол: Зеленски: Украйна контролира 74 населени места в руската Курска област (ВИДЕО)

Видеото е гарнирано и с друго, което е доста значимо от военна гледна точка – украинска бомбардировка, извършена с авиация, в Тьоткино, Курска област. Неофициално, става въпрос за Су-27 и че вероятно са използвани американски "умни" бомби, за да бъде сринат руски команден пост, пише колумнистът на Forbes Дейвид Акс:

Volunteers have begun evacuating civilians from the city of Sudzha in the Kursk region, according to volunteer Denis Khrystov. He mentioned that those interested can contact him directly or join evacuation groups on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. pic.twitter.com/lOTOXDPbcw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2024

Истинска дилема за Путин

Американският президент Джо Байдън за пръв път коментира операция "Курск" и я определи като „истинска дилема за (руския диктатор) Владимир Путин". Той добави, че постоянно има директен и постоянен контакт с украинците, но няма да сподели подробности засега: Илюзиите на Путин: Украинската армия вече е избита, но да я отблъснете от Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

President Joe Biden described the Ukrainian military operation in the Kursk region as a "real dilemma" for Putin. He mentioned that the U.S. is in direct, constant contact with Ukraine but did not provide further details while the operation is ongoing. Meanwhile, U.S. officials… pic.twitter.com/VwseCMJCPb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2024

Очевиден пример за дилемите пред Путин – руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува подробности за унищожената преди 5 дни руска военна колона в близост до Рилск, включително нови видеа. Според информацията, в колоната е имало войници от печално известната с огромните си загуби в Украйна 810 бригада на руските ВМС. Руският информационен източник е успял да идентифицира двама от убитите и казва, че телата на всички загинали са масово извозени в Ростовска област. Няма яснота колко са жертвите – от думи на близки и роднини излиза, че са между 96 и над 300 души, но имаше изчисления, че под обстрел са попаднали 770 руски войници: Посред нощ: Унищожена руска военна колона в Курска област (ВИДЕО, 18+)

(КАРТА) На изток в Курска област е напълно ясно, че Плехово е под украински контрол – има видеокадри, които показват как украинската армия марширува през селото без проблем:

AFU in Plekhovo. Already confirmed liberated by geolocations but this is additional footage pic.twitter.com/UFUrnbsNr8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2024

(КАРТА) На запад ВСУ усилват натиска до Коренево, като украински източници споделят данни, че украински части са в източните покрайнини на селото. Украинският телеграм канал "Николаевски Ванек" пише, че основните руски сили, които трябва да спрат ВСУ, се събират в Мартиновка – т.е. северно от Суджа. Там вече имало около 10 000 руски войници, като повече от половината са с фронтови опит (оператори на дронове, артилеристи и т.н.). Известният руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче посочва, че нямало категорични данни, които да подсказват кой контролира Мартиновка Отделно, "Николаевски Ванек" анализира, че в Украйна руснаците опитват да повишат темпото на атаки навсякъде, но най-вече в Покровското направление – 60% от всички атаки са там, което обаче води до големи техни загуби – пример по-долу в текста: По-важна ли е Украйна за Путин от Курск и колко струва руската армия: Отговори от украински експерти

Footage captured by Ukrainian armed forces in the Kursk region shows a Ukrainian tank firing. The video is reportedly filmed in the Sudzha district. pic.twitter.com/0s48Smkbp5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2024

За Курска област продължават да излизат нови и нови видеокадри с пленени руски войници и с унищожаване на руски части:

Може да стане и по-лошо за Путин: Флангова операция в Белгород

В интервю за беларуската опозиционна медия NEXTA, военният експерт Олександър Мусиенко не изключи варианта украинската армия да пробие и в Белгородска област откъм завладяното в Курска област. Ако това се случи, тогава руските части, които се бият само на 5-6 километра навътре в Харковска област (главно при град Вовчанск и в района на Липци), може да се окажат в много сериозно положение, заплашени от украински части хем фронтално, хем в тил. ВСУ се опитват да блокират руската логистика и да могат да обстрелват пътищата, по които руските войски в Харковска област се снабдяват, а това вече ще е дилема за Путин и руското военно командване – защото ще се налага да се изтеглят повече руски части от Донбас, което издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор явно не желае да прави за момента, добави той. "Рибар" твърди, че за последните 24 часа няма украински пробив в Белгородска област през ГКПП Колотиловка, където руснаците се паникьосаха заради украински натиск в началото на седмицата, а се водят само обстрели: ВСУ са и в Белгородска област: Прогноза - Русия няма да си върне загубеното година (ОБЗОР – ВИДЕО)

Belgorod under attack: the AFU is preparing a flank operation



The situation in #Kursk region has sharply escalated. #Ukraine's armed forces are continuing their offensive, and according to military expert Oleksandr Musiyenko in a special commentary for NEXTA, the operation may… pic.twitter.com/GXB4JX7SOu — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2024

Колко сериозно е положението за руснаците в Харковска област, където офанзивата им беше спряна още преди 2 месеца и боевете се превърнаха в позиционна война – нови видеокадри показват как опит за руска атака с бронирана техника в спомагателното им направление към Липци бива безмилистно спрян от украинците. Украинският генщаб отчита общо 13 руски пехотни атаки в Харковска област за 13 август, като посочва района на Липци и намиращото се няколко километра на север село Глубоко за места на бойни действия, заедно с град Вовчанск и североизточния му "вход", село Тихо:

13th Brigade of Operational Assignment Khartia defeats a big Russian push involving numerous vehicles, including turtle tanks, and infantry on Liptsy in Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/piKMIdIirP — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 13, 2024

Що се отнася до Курск, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, се подиграва как точно Алексей Дюмин е пратен от Путин да поема командването. Такива като Дюмин много добре умеят да търсят "шпиони, предатели“ - изобщо да намират „врага с партиен билет". "Мисля, че мосю Дюмин точно това ще направи първо – за и без това наплашените до смърт руски чиновници това ще е цунами, което може да парализира всяко тяхно адекватно действие за овладяване на ситуацията", казва Машовец.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна на дневна база не се променя ни най-малко – на 13 август руснаците са извършили 134 пехотни атаки, точно толкова, колкото бяха и на 12 август, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

(КАРТА) Най-горещото направление си остава Покровското – 54 руски пехотни атаки. Украинският генщаб изрично отбелязва, че руснаците се мъчат всячески да влязат в село Гродовка и точно там са концентрирали най-много войници и техника що се отнася до Покровското направление – дотук няма данни да са успели да направят нещо значимо, показателно е как "Рибар" се хвали, че руските части "разширяват зоната на контрол в руините на фабриката за тухли", която се намира в покрайнините на Гродовка. Защо Гродовка е толкова важна, припомнете си: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Торецкото направление е второто най-горещо, след като няколко дни това място беше отредено на Лиманското направление. Сега при Торецк е имало 19 руски пехотни атаки – а в Лиманското направление са 11, но украинският телеграм канал Deep State отчита, че точно там руската армия е отблъсната при Стелмаховка и украинците са успели да заемат нови позиции (КАРТА).

В подкрепа на информацията на "Николаевски Ванек", впечатление правят 11 руски пехотни атаки по източния бряг на Днепър и в посока Николаев. Именно за този район украинският телеграм канал разказва, че руснаците дотолкова са побеснели, че тръгнали напред с бъгита и пехота и били унищожени насред полето, преди да имат дори шанс като от лотария да стигнат до украинските позиции. Пример от Кураховското направление как руската армия продължава да се хвърля с глава срещу стената – поредно унищожение на руски танкове и бронетранспортьори, при село Максимилиановка. Впечатление обаче прави, че тези атаки стават по-малки като използван брой войници и бронирана техника:

Speaking of “suicide missions” ... the 79th Separate Airborne Assault Brigade of the Ukrainian armed forces destroyed another Russian attempt to storm #Makymilyanivka in Donetsk oblast.

One MBT and one APC were destroyed and up to 20 Russians killed.

Arty, ATGM & mines were used. pic.twitter.com/xHpR4q4vUQ — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 13, 2024

Според справка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 23 дрона клас "Шахед" и 2 ракети Х-59/69. Свалени са 17 – в Николаевска, Черкаска, Кировоградска, Киевска, Запорожка, Харковска, Житомирска област и Суми. За стравнение – руското военно министерство съобщава за цели 117 свалени дрона в Русия, по 37 в Курска и Воронежка област, а още 17 – над Белгородска област: Серия атаки с дронове и ракети по цели в поне три области в Русия (ВИДЕО)