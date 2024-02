Украинска щурмова операция за учебник: Военен урок за историята (ВИДЕО)

Военният фокус в Украйна в момента е насочен в Авдеевка. Руската масирана атака там започна есента на 2023 година: Руската армия тръгна в масирана атака в Украйна: Бойното поле е Авдеевка (ВИДЕО)*

Месец и половина преди това обаче, в близост до Авдеевка имаше боеве – не толкова интензивни, но много жестоки. Украинският журналист Юри Бутусов публикува видео от украинска операция, в която участват и чуждестранни доброволци-наемници. Става въпрос за щурм на руска позиция – кадрите са уникални и дават представа какво значи близък бой със съвременни оръжия, очи в очи. След 14-та минута се вижда и нещо, което стана ясно още по времето, когато е извършена операцията, припомнете си: Руски войник потърси спасение в окопите, но получи доста неприятна изненада (ВИДЕО)

SW of Avdiivka, 23.08.23.

Must watch. Intense combat scenes as the recce Company of🇺🇦59th Motorised Brigade (made up of Ukrainians + foreign volunteers) storm RuAF positions on height 105-106.

They succeed, inflicting 22 KIA + 2 POWs on the RuAF, for the loss of 2 WIA + a HMMWV. pic.twitter.com/jd8Dzbxz9O