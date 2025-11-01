Войната в Украйна:

Украинската спецоперация в Покровск е заснета от руски дрон, ГУР отрича за 11 убити разузнавачи

01 ноември 2025, 19:27 часа 680 прочитания 0 коментара
Началото на операцията на Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) в Покровск в Донецка област е било заснето от спящ руски FPV дрон. Широко дискутираната от вчера операция на украинските специални сили, която се провежда под прякото ръководство на топ разузнавача генерал-лейтенант Кирило Буданов, не спира да е тема №1 в руските и украинските информационни канали. 

Сложната въздушно-десантна операция на украинските спецчасти в един от най-горещите участъци на фронта - по-точно нейното начало, е попаднало на видео на руски FPV дрон с оптични влакна, който е бил в засада. Именно тези кадри от вчера се споделят масово, пише zn.ua.

Днес руски медии, позовавайки се на руското военно министерство, съобщиха, че всичките 11 украински командоси, влезли в Покровск, са били убити.

"Украинска правда", позовавайки се на източници от разузнаването, съобщи, че информацията не отговаря на истината. 

"Тази информация е също толкова невярна, колкото и докладът на Герасимов до Путин от преди няколко дни, че Покровск е обкръжен", казва източникът на изданието. И допълва, че ГУР под ръководството на Буданов в момента извършва "действия по стабилизиране в определен район на Покровск".

За момента нова информация за провежданата операция украинското командване отказва да даде.

Украински военни с брутални критики за теч от операцията на ГУР в Покровск. Взривиха важен за войната нефтопровод край Москва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
война Украйна украинско разузнаване Покровск FPV дронове
