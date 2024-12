Украински дрон явно вдигна във въздуха специалния полицейски полк на Кадиров в Грозни (ВИДЕО)

В руския град Грозни - столицата на Чечения - изглежда, че дрон е поразил територията на втория полк от специалните сили на Министерството на вътрешните работи, носещ името на Рамзан Кадиров.

Нападението е извършено около 4:50 ч. сутринта на 4 декември местно време. Кадри от близка видеокамера показват, че целта е била Гвардейският полк със специално предназначение на "Ахмат". Все още няма официална информация, нито данни за жертви.

Още: Украйна се превива от смях: Кадиров отмени заповедта си да не се вземат в плен украинци

Според руския Telegram канал Baza, цитиращ свои източници, експлозията може да е била причинена от опит на безпилотен самолет да атакува един от обектите на територията на охранителния полк.

На летището в Грозни през нощта е бил въведен план за реакция, който се използва при удари с дронове. В резултат на това е бил забавен един полет за Москва.

Има и снимки, показващи разрушен покрив на една от сградите в атакувания обект.

In Grozny, Russia, a drone targeted the territory of the second special forces regiment of the Ministry of Internal Affairs named after Kadyrov. pic.twitter.com/UZPitTlxpV