Украйна вярва, че Русия е на минимум с високоточните ракети. Говорил ли е Пригожин срещу Путин?

В доклада изрично се посочват няколко събития по темата. На първо място – думите на командващия украинската армия генерал Валерий Залужни, че Украйна е свалила 278 руски самолета спрямо 119 свалени на СССР в десетгодишната война в Афганистан. На второ място – становището на британското министерство на отбраната, че в следващите няколко месеца Русия няма да може да замени авиационните си загуби, защото руският производствен капацитет не е толкова голям. На трето място – пред The Economist представителят на украинското разузнаване Вадим Скибицки коментира, че на руснаците им остават едва 120 ракети "Искандер", след като предприеха координираните тежки удари срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура през октомври. Скибицки твърди и, че заради това руснаците са се споразумели с иранците Техеран да им продаде балистични ракети "Фатех-110" и "Зулфикар".

Според Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски, Руската федерация може да организира още максимум 3-4 мащабни ракетни атаки като тези от 10-ти и 11-ти октомври. Но говорителят на украинската армия Юрий Игнат предупреди, че се очаква с настъпването на по-студено време руснаците да засилят честотата на удари срещу критична гражданска инфраструктура.

ISW обръща внимание и на официалната реакция на руското военно министерство за Павловка. Американските експерти коментират, че това де факто е първият път, в който министерството реагира така категорично на твърдения на руски военни блогъри. Реакцията показва, че явно някои блогъри имат достатъчно влияние, за да я предизвикат, и че ситуацията в Павловка е достатъчно напечена, за да трябва официално обяснение, казват американците.

Cleaning our land from the invaders in Pavlivka pic.twitter.com/6Y7FLlUQ7W — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 8, 2022

Американските анализатори напомнят отново и за влиянието на Евгений Пригожин, създателя на ЧВК Вагнер, и Рамзан Кадиров, като посочват как Пригожин все по-често се сблъсква с журналистически въпроси за политическите си амбиции, макар като цяло руският олигарх да избягва директни отговори. Има и информация от страна на украинското партизанско движение, че Пригожин е имал тайна среща с началника на политическия кабинет на Путин Антон Вайдо. Според партизаните, на нея е обсъждано отрицателното влияние на Путин върху войната в частта на военното командване и операции и непоносимостта към руското военно министерство, но дали действително е имало среща и този въпрос е обсъждан е невъзможно да се потвърди.

Военните действия в Украйна

First-person combat footage in one of the directions.



You won't see this in the movies. pic.twitter.com/Ut0EZvMhqP — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2022

В Херсонска област беше обявен край на т.нар. евакуация на цивилни на западния бряг на река Днепър. Изявлението беше направено от Кирил Стремоусов, зам.-областен управител на областта, назначен от окупационната руска власт. Стремоусов, а и различни руски източници в Телеграм, твърдят, че украинците продължават да струпват войници и техника по цялото протежение на фронта в Херсонска област. Известният руски телеграм канал "Рибар" съобщава за украински обстрели с HIMARS по цели в Берислав (снимки в Twitter подсказват успешен удар) и Херсон, но твърди, че руското ПВО прихванало всички изстреляни снаряди. Предвид доказателствата в геолокализирани кадри от обстрела в Раденск по хотел, в който са разквартирувани руски войници, тези съобщения на "Рибар" следва да се поставят под съмнение до доказване на противното. Факт е, че в сутрешната си сводка Генералният щаб на украинската армия информира за 20 унищожени единици военна техника след украински обстрел на Хола Пристан от 5 ноември и унищожени складове с оръжие на руснаците в Горловка и Сватово (Донецка и Луганска област). Потвърдено е и, че на 7 ноември е свален руски Су-25.

GeoConfirmed.



"It has been reported Russian military were staying at the 'Golden Pheasant' in Radensk. The hotel has been struck by artillery. Radensk, Kherson Oblast."



46.568769, 32.912062



GeoLocated by @Cosmonaut19 https://t.co/YZlLhRpGv5 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 6, 2022

Освен това, тази сутрин в Крим се е задействало руското ПВО.

In Sevastopol (Crimea), it's somehow alarming. The morning did not start with coffee, but with the work of air defense🤷‍♂️ pic.twitter.com/m5E5a1uf5q — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 8, 2022

В Луганска и Харковска област украинците продължават да оказват натиск по линията Сватово – Кремена. Генералният украински щаб съобщи за удари по 17 позиции "с концентрация на руски войници" и по 5 руски склада с оръжие. Руснаците са в отбрана, което подсказват и геолокализирани кадри как копаят траншеи на границата между Белгородска и Харковска област. Това е още едно основание да не се очаква скоро руската армия да може да проведе сериозни атакуващи действия от тази посока.

Руски източници посочват, че през изминалото денонощие е имало украински атаки при Невелско, Берестово и Куземовка, но и че руснаците се справили с тях. При Сватово ситуацията се превръща в атака-контраатака, като руснаците се стремят да не позволят на украинците да се укрепят на разстояние по-малко от 10 километра от града. Продължават и украинските атаки към Кремена – руснаците заявяват, че са отблъснали украински атаки при Макеевка и Краснопоповка. Пореден руски опит е направен да бъде превзета Билохоривка, при река Северски Донец, в Луганска област – украинците твърдят, че са отблъснали атаката срещу ключовата за офанзивата им към Лисичанск по линията от Бахмут точка, а руският телеграм канал "Рибар" настоява, че войници на ЧВК Вагнер са влезли в Билохоривка.

В Донецка област, украинският генерален щаб твърди, че са отблъснати поредни руски атаки срещу Бахмут, Иванград (предградие на Бахмут), Опитно (на 4 километра югоизточно от Авдеевка), както и Майорск, докато "Рибар” твърди, че чеченски бойци от "Ахмат" и милиции на ЛНР стигнали до Билохоривка (предградие на Северск със същото име като селището в Луганска област) и оттам можело да се атакува Северск от североизток. Преди два дни имаше руски видеокадри как ЧВК Вагнер заемат позиции в покрайнините на Иванград, заради което руснаците масово твърдят, че са пробили първата защитна линия на украинците, което е в противоречие с прясната сутрешна украинска информация за спряна руска атака в Иванград.

around here pic.twitter.com/mCMlp2IO67 — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) November 6, 2022

При Павловка и Новомихайловка и украинците, и руснаците твърдят едно и също – позиционен бой, всяка страна си удържа позициите. Украинците са категорични, че са спрели опити за руски атаки още при Водяне и Маринка т.е. руски пробив към Вухледар (Угледар) няма.

Руснаците обаче се хвалят с пробив в град Донецк – превзето било летището на града.

На този фон впечатление прави публикация на "Рибар", в която се посочва, че не били платени премии в размер на 200 000 рубли на човек на мобилизирани от Севастопол, обещани от губернатора. Мобилизирано от Ориол пък се оплакват как нямат екипировка и че руските власти изобщо не ги е грижа за подготовката им (ВИДЕО ТУК). Тези поредни сигнали за проблемите в руската армия идва като продължение на клип, в който руски войник е унижаван от изглежда свой другар с кавказки акцент – защото го обидил на верска основа.

