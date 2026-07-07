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"Идват горещниците": Проф. Рачев разкри ще ни застигнат ли екстремните жеги

07 юли 2026, 7:53 часа 833 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Идват горещниците": Проф. Рачев разкри ще ни застигнат ли екстремните жеги

До неделя променливо време, след което ще стане доста по-топло, но температурите няма да стигнат 40 градуса. Идват горещниците. Ако втората половина на юли не е горещо, то кога да е. Половината от лятото мина. Идва студен фронт, който в сряда (8 юли) ще връхлети България. И днес, и утре ще има следобедни заоблачавания, а на отделни изолирани места ще превали. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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Той обърна внимание какво се случва в Европа, където вече отчитат трета гореща вълна - в Париж 33 градуса, в Лондон също. "А ние оставаме в нормално лято, температурите са разкошни, сутрин е прохладно. Нормално, топло лято, до 32-33 градуса, със следобедни превалявания", обобщи професорът.

Следващата седмица времето ще е динамично и разнообразно.

Времето днес

Ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен западен, в Източна България - южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София - около 27 градуса.

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В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици.

Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, но със силен вятър.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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