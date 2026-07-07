Едно от най-важните течения за Земята ще отслабне с 80%

В ново проучване, учените са установили, че топенето на ледените покривки на Гренландия може да отслаби критично важно океанско течение за планетата. За наш късмет, този процес вероятно може да бъде спрян.

Топенето на ледените покривки на Гренландия и последствията от него

В продължение на десетилетия учените предупреждават за последствията от климатичните промени, причинени от човека. Едно от последствията, според учените, може да бъде забавяне или евентуално спиране на едно от най-важните течения на Земята - Атлантическата меридионална обръщателна циркулация (AMOC), пише IFLScience.

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Нови модели показват, че топящата се вода от Гренландия може да отслаби AMOC (автоматичното океанско течение) - мощна океанска циркулация, която снабдява Северния Атлантик с топла, солена вода. Преди се смяташе, че този процес е необратим, но нови изследвания сочат друго.

Известно е, че AMOC играе важна роля в климата на Земята: той издига топла, богата на хранителни вещества вода от екватора до Северния Атлантик, след което пренася студена вода на юг. В същото време конвейерната лента пренася големи количества топлина до места, които иначе биха били много по-хладни.

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През последните години учените са загрижени, че AMOC е уязвим към изменението на климата. Предишни проучвания показват, че системата е отслабнала в миналото, особено преди около 8200 години. Но сега учените смятат, че антропогенното изменение на климата изглежда оказва по-силно въздействие върху системата, тъй като теченията стават по-топли и топящата се вода от свиващите се ледници се захранва с AMOC, което прави теченията по-малко солени.

Учените бяха особено загрижени, че топящата се вода от гренландския леден щит може да доведе до пълното му срутване, причинявайки промени в температурата и климата в Северния Атлантик. Трябва да се отбележи, че все още има известна несигурност относно бъдещето на AMOC.

Например, някои климатични модели прогнозират, че забавянето или спирането на ключово течение може да доведе до по-студен климат с 5°C във Великобритания и до по-хладен климат с 1–3°C в Западна Европа. За съжаление, тези оценки са само приблизителни. В същото време се очаква Европа да види значително намаляване на валежите, а бурите и ветровете ще се усилят. В по-широк план, тези промени ще направят Северното полукълбо по-сухо, а Южното полукълбо по-влажно средно.

Учените вече са изразявали предположения, че забавянето на океанската система може да доведе до пълния ѝ колапс. Но сега ново проучване показва, че учените преди това са пренебрегвали механизми, които биха могли да стабилизират AMOC.

В новото проучване учените са използвали най-съвременни модели, за да разберат как топящите се води от Гренландия ще повлияят на AMOC. Резултатите показват, че макар това наистина да ще отслаби циркулацията при прогнозираното изменение на климата, тези промени може да не са постоянни.

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