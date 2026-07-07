Училището среща AI: как учебните помагала се променят за новото поколение ученици

Децата днес учат по различен начин – търсят информация мигновено, използват дигитални инструменти всекидневно и очакват по-интерактивно и персонализирано преживяване. Как това променя образованието и каква е ролята на учебните помагала в тази трансформация?

Разговаряме с Магдалена Тодорова, търговски и маркетинг директор в „Клет България“, за новите навици на учениците, навлизането на изкуствения интелект в класната стая и начините, по които съвременните образователни ресурси подкрепят ученето – от началния етап и чуждоезиковото обучение до подготовката за НВО и самостоятелната работа у дома.

1. Как се промениха навиците на учениците през последните години и какво очакват те от учебните ресурси днес?

През последните години в издателство „Клет България“ целенасочено следваме една тенденция – да съчетаем традиционното обучение чрез хартиения учебник с възможностите на интерактивното съдържание.

Хартиеният учебник продължава да изгражда навици за четене, систематичност, съсредоточаване и концентрация. Това са умения, които остават в основата на образованието. Дигиталните платформи от своя страна развиват нови компетентности – дигитална грамотност, учене чрез игра и видео съдържание, което нагледно показва експерименти или пресъздава реални ситуации от живота.

Именно това се стремим да постигнем чрез iZZI – да направим знанието по-достъпно и ангажиращо, като насочим времето, което децата прекарват онлайн, към качествено образователно съдържание, съобразено с тяхната възраст и интереси.

2. Кои са най-големите предизвикателства пред учениците днес извън усвояването на учебния материал?

Концентрацията безспорно е едно от най-големите предизвикателства днес. И ако трябва да сме честни, то не е само пред младите хора, а пред всички нас.

Информационният поток е огромен, а вниманието ни всекидневно е атакувано от реклами, социални мрежи и разнообразно съдържание. Истинското предизвикателство е ученикът да остане фокусиран, да подреди информацията и да я превърне в знание.

Виждаме това и в разговорите си с учители. Затова се стремим да създаваме качествени ресурси, които представят учебното съдържание по по-достъпен и съвременен начин. Когато ученикът вижда смисъл в това, което учи, и когато ресурсите са съобразени с начина, по който възприема информацията, мотивацията идва много по-естествено.

3. Все повече ученици използват изкуствен интелект във всекидневието си. Каква според Вас трябва да бъде ролята на AI в образованието?

Все повече AI ще бъде част от ежедневието ни – на ученици, родители и учители. И тук вече не стои въпросът дали, а как ще го използваме.

Силно вярвам, че фокусът все повече ще бъде върху дигиталната грамотност, дигиталната сигурност и критичното мислене. AI е създаден от човека и като всички нас може да допуска грешки. Затова е важно учениците да не приемат готовите отговори безкритично, а да ги проверяват и анализират.

Работата с AI не се свежда до получаването на бърз отговор, тя е процес. Нужно е да се научим да задаваме правилните въпроси. В известен смисъл това много прилича на писането на съчинение – колкото по-ясно и аргументирано изразяваме мислите си, толкова по-добър ще бъде и резултатът.

Именно затова не спираме да подкрепяме българските учители. През изминалата година съвместно със SoftUni реализирахме безплатна Дигитална академия за учители, в която се включиха над 1000 преподаватели. Тя им показа как AI може да бъде практичен помощник в подготовката на уроци, създаването на учебни материали и всекидневната работа в класната стая.

В крайна сметка най-важното не е колко често използваме изкуствен интелект, а дали умеем да го използваме по начин, който развива знанията и критичното мислене на учениците.

4. Един от най-новите примери за съчетаване на традиционно и дигитално обучение са обновените тетрадки по физика за 8. клас. Как се роди идеята за QR кодовете, които насочват учениците как да използват AI при решаването на задачи?

Тази есен ще предложим обновените тетрадки по физика за 8. клас с марката „Булвест 2000“, създадени от Максим Максимов. Особено се гордеем с тях, защото показват как технологиите могат да подкрепят ученето по смислен начин.

В тетрадките са включени QR кодове към задачи и експерименти, които насочват учениците как правилно да използват AI при решаването им. Целта не е изкуственият интелект да даде готовия отговор, а да покаже начина на мислене и последователността при решаването на задачата.

За нас това е съществената разлика – не учим децата как да получат готово решение, а как да зададат правилния въпрос, да проверят получения отговор и да продължат самостоятелно напред. Освен това в тетрадките са включени и QR кодове към тестове за самопроверка.

5. Има ли нещо общо между нуждите на първокласника и тези на осмокласника днес?

Според мен – да, и то повече, отколкото предполагаме. Независимо дали детето е в първи или в осми клас, то има нужда да се чувства сигурно, любопитно и мотивирано. В крайна сметка образованието не е само усвояване на знания, а процес, в който всяко дете изгражда себе си.

Разбира се, всяка възраст поставя различни предизвикателства и изисква различен подход. Затова и учебните ресурси трябва да се развиват заедно с учениците. За най-малките създаваме помагала, които развиват любознателността и превръщат ученето в откривателство. В по-горните класове акцентът постепенно се измества към изграждането на устойчиви знания, самостоятелната подготовка и увереността на учениците.

Голям интерес виждаме към ресурсите за самоподготовка и подготовка за националното външно оценяване, защото те дават ясна структура и възможност учениците да проследяват напредъка си. Същевременно помагалата за чужди езици и интерактивните ресурси правят ученето по-ангажиращо и близко до начина, по който децата възприемат информацията днес.

Нашата цел е независимо на каква възраст е ученикът, да му предложим ресурс, който не просто го подготвя за следващия тест, а развива увереността му да учи самостоятелно и с интерес.

6. Какво според Вас остава непроменено в образованието, независимо колко бързо се развиват технологиите?

Учителят. С главно У.

Той е бил, е и ще остане в центъра на образователния процес. Силно вярвам, че ролята му е незаменима, независимо колко бързо се развиват технологиите.

Работим всекидневно с хиляди учители и всеки разговор с тях ни убеждава в едно – технологиите могат да бъдат изключително полезни, но никоя технология не може да замени човека, който вдъхновява, насърчава и вижда потенциала във всяко дете.

Може би именно затова колкото повече технологии навлизат в училище, толкова по-ценна ще става ролята на учителя.

7. Ако погледнем напред, как според Вас ще изглежда учебното помагало след пет години и каква ще бъде ролята на издателствата в тази промяна?

Вярвам, че и след пет години най-добрите учебни помагала ще съчетават предимствата на хартиения носител с възможностите на дигиталните ресурси. Така учениците ще развиват както умения за концентрация и четене с разбиране, така и дигитална грамотност и самостоятелност в ученето.

Все повече ще обръщаме внимание не само на това какво учат децата, а и как учат. Помагалата трябва да подкрепят самостоятелната подготовка, да дават повече възможности за практика и обратна връзка и да помагат на учениците да откриват своите силни страни, а не само да показват какво не знаят.

Според мен ролята на издателствата също се променя. Днес от нас се очакват не само учебници и учебни помагала, а да изграждаме цялостна образователна екосистема – с печатни и дигитални ресурси, интерактивно съдържание и решения, които подкрепят учениците, учителите и родителите в процеса на учене.

Най-доброто учебно помагало е това, което събужда любопитството на детето. Защото именно то е в основата на всяко истинско учене.