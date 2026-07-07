Държат се като пирати: Последните делфини в Адриатическо море преследват кораби, за да оцелеят

Ново проучване показва, че някои от последните делфини афала, останали в Адриатическо море, всъщност са станали страничен улов, зависими от търговските риболовни кораби.

Странното поведение на последните делфини в Адриатическо море

Адриатическо море е водна ивица между Италианския полуостров и Балканите. Този регион е силно експлоатиран за търговски риболов, което е довело до сериозно изчерпване на естествените рибни запаси. Някога Адриатическо море е било дом на много големи хищници, включително акули и скатове, но сега всичко, което е останало, са афалите. Но дори и те вече не се чувстват в безопасност тук, пише IFLScience.

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Наблюденията показват, че дори силно адаптивен вид като афалите е почти изчезнал от региона. Животните са се сблъскали с трудности и изчерпване на водните ресурси, в резултат на което някои от последните адриатически делфини на практика са се превърнали в мършояди, разчитайки на търговски риболовни траулери.

В ново проучване, учените са установили, че делфините в Адриатическо море са започнали да следват риболовни кораби, за да си набавят необходимата храна. При стотици наблюдения, направени в продължение на 148 дни край бреговете на италианските региони Венето и Марке, изследователите са установили, че делфините са следвали почти един на всеки четири траулера.

Според водещия автор на изследването, д-р Джовани Беарци, дългосрочната, стабилна и целенасочена връзка с траулерите показва висока степен на зависимост на този вид от риболова. Въпреки че делфините все още трябва да търсят храна, когато траленето не е в ход, в дните на тралене те са склонни да се хранят близо до тралните мрежи.

Учените смятат, че за кратък период от време делфините вероятно са развили предпочитания към различни видове плавателни съдове. Наблюденията показват, че делфините са следвали 40% от дънните траулери, в сравнение с едва 1,5% от тях. Изследователите не знаят със сигурност, но подозират, че това е свързано с вида риба, която плавателният съд лови.

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Трябва да се отбележи, че това поведение на делфините не е нещо ново - учените са наблюдавали и преди, че животните често следват лодки. Нещо повече, първите споменавания на това поведение датират от древногръцки текстове.

Авторите на изследването обаче отбелязват, че новото е интензивността на това поведение. Предвид ситуацията със свръхулова в района, изследователите казват, че делфините все повече разчитат на траулери от отчаяние и глад.

Наскоро международен екип от изследователи е открил какво позволява на делфините да достигат изумителни скорости във водата.

Според изследването, именно големите вихрови пръстени генерират основната тяга, която тласка делфина напред. Когато животното движи опашката си, във водата се образуват въртящи се структури, наречени вихри. Тези пръстени избутват водата назад и самият делфин получава инерция напред.

Учените са на мнение, че по-малките вихри са само страничен ефект. В допълнение към големите структури, във водата се появяват и малки водовъртежи. Те обаче нямат съществено влияние върху скоростта. Учените обясняват, че подобни турбулентни потоци са следствие от разпадането на големи водовъртежи, а не източник на движение.

За да изучат подробно движението на водата, учените са използвали сложно компютърно моделиране. По-специално, суперкомпютърът Фугаку в Япония им е позволил точно да възпроизведат поведението на течността.

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