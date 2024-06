Украински партизани откриха ПВО система, защитаваща вилата на Путин в Сочи (ВИДЕО)

"Наш агент съобщи за откриването на системата за противовъздушна отбрана "Панцир-С1" в Сочи. Този комплекс се намира на 15 км от Бочаровския поток в Сочи. Той е предназначен за защита от въздушни заплахи и включва ракети, зенитни оръдия, както и радар за откриване и проследяване на въздушни цели", се казва в изявлението на партизаните.

Ukrainian guerrillas discovered the air defense system that protects Putin's dacha in Sochi



The Pantsir-S1 complex is located 15 kilometers from Bocharov Ruchey, the summer residence of the Russian dictator. pic.twitter.com/qUdS0mKU2o