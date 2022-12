Украински военен герой за руските ВВС: Справяме се, защото те са с мозък от съветско време (ВИДЕО)

Майор Вадим Ворошилов беше удостоен със званието "Герой на Украйна" на 8 декември 2022 г. и по този повод всъщност беше направено интервюто с него, съобщи Defense Express.

The story of the pilot and hero of Ukraine Vadymа Voroshilovа "Karaya" about how he managed to shoot down 5 Iranian kamikaze drones and why he had to eject. pic.twitter.com/RePs7VmTPp