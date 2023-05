Украински военен: Не сме загубили нито един HIMARS досега (ВИДЕО)

Още по темата Украйна – четете тук

"Постоянно ви лъжат, че на практика не са останали установки HIMARS. Вижте условията, при които ги съхраняваме. Това са военни обекти, изградени още по времето на Съветския съюз, които могат да устоят дори на ядрен удар. От началото на войната не е била унищожена нито една установка HIMARS", казва маскираният боец, представящ се като "Капитан HIMARS".

Captain HIMARS published a new video address to the Russian occupiers



The Ukrainian defender showed how American MLRS systems are stored and stated that Ukraine has not lost a single HIMARS since the beginning of the war. pic.twitter.com/DKrRHQNjkI