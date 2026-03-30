Украйна благодари на България, Андрей Гюров със силни послания в Киев (СНИМКИ)

Служебният министър-председател Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна (украинския парламент) Руслан Стефанчук. Българският премиер подчерта необходимостта международното внимание да остане фокусирано върху Украйна, независимо от развитието на ситуацията в Близкия изток. Беше изтъкнато, че всяко мирно решение следва "да гарантира суверенитета и дългосрочната сигурност на Украйна". Отбелязана беше важността от осигуряването на надеждни гаранции за сигурност, подкрепени с устойчиви инвестиции в отбранителните способности на страната, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Днес, 30 март, делегация от български министри пристигна на посещение в Киев.

"Ефективни гаранции за сигурност"

На срещата беше обсъдено участието на българския министър-председател в срещата на Коалицията на желаещите на 24 февруари 2026 г., проведена с включването на украинския президент Володимир Зеленски, на която Гюров потвърди продължаващата подкрепа за Украйна. Пред Стефанчук той посочи, че България остава ангажирана с предоставянето на ефективни гаранции за сигурност в тясна координация с партньорите от ЕС и НАТО.

Двете страни декларираха намерение за задълбочаване на политическия диалог и разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, с особен акцент върху стабилността в Черноморския регион и укрепването на международния ред, основан на правила.

Болградската гимназия - "културен мост" между две нации

В отделно свое изявление от Киев българският премиер каза, че Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ е "културен мост между нашите нации". "Протоколът, който подписахме днес, е изключително важен и дава възможност българските деца, които са част от най-голямата историческа общност извън границите на България, да продължат да се обучават на собствения си език", подчерта той на съвместен брифинг с премиера на Украйна Юлия Свириденко.

Двамата проведоха среща в украинската столица, след което в тяхно присъствие министрите на образованието на двете страни – Сергей Игнатов и Оксен Лисови - подписаха протокол за Болградската гимназия в Одеска област.

Гюров припомни, че това е най-старата гимназия от Българското възраждане, в която са се обучавали едни от най-изтъкнатите български личности, включително първият ректор на Софийския университет. "Готови сме да работим и за в бъдеще за задълбочаване на това сътрудничество", заяви българският министър-председател по отношение на двустранното партньорство в сферата на културата и образованието.

Премиерът потвърди "категоричната и последователна подкрепа" на България за Украйна и нейната борба за независимост и териториална цялост. "Много беше важно днес, че от подкрепа минаваме към конкретни действия - обсъдихме много теми и въпроси в различни сфери на икономиката, които биха били от полза на българските граждани и на украинските компании, които могат да си сътрудничат", посочи Гюров.

Като възможни области за задълбочаване на взаимодействието между България и Украйна премиерът открои икономиката, енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, транспорта и свързаността.

От своя страна, министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко изтъкна, че настоящата визита на премиера Андрей Гюров и част от министрите в служебния кабинет е потвърждение, че "България и Украйна са партньори, обединени от общи ценности и исторически връзки, от стремежа към мир и устойчиво развитие в Черноморския регион". Свириденко изрази увереност, че настоящите двустранни разговори ще бъдат здрава основа за по-нататъшното развитие на сътрудничество между София и Киев. Премиерът на Украйна потвърди голямото значение на подписания днес протокол за Болградската гимназия. Акцентира също върху транспортната свързаност в региона.

"Ние сме заинтересовани от привличане на България и нейните компании в проектите за възстановяване на Украйна", посочи още Свириденко.

Министър-председателят на страната изрази благодарност за солидарността и състраданието на България към Украйна, които продължават и през петата година от въоръжената агресия на Русия срещу страната. "Ние ценим оказаната военнотехническа и енергийна помощ, подкрепата за нашите граждани, които бяха принудени да напуснат страната, както и инициативите за подкрепа на украинските деца", изтъкна премиерът на Украйна.

