Украйна е свалила под 50% от руските ракети на 9 март, потвърди и за "Кинжал"

Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни, като потвърди информацията, че Москва е ползвала и хиперзвукови ракети "Кинжал". Залужни даде информация, че са свалени и 4 ирански дрона "Шахед".

Ето какви ракети е изстреляла Русия на 9 март (вкл. през нощта) според главнокомандващия украинските сили:

- 28 ракети Х-101/Х-555;

- 20 крилати ракети "Калибър";

- 6 крилати ракети Х-22;

- 6 аеробалистични ракети "Кинжал";

- 8 ракети "въздух-земя", включително 2 броя Х-31П и 6 ракети Х-59;

- 13 ракети "земя-въздух" С-300.

⚡️A video showing the aftermath of Russia's attack on Kyiv's Sviatoshynskyi District on the morning of March 9.



Two people were injured in the attack by fragments of a missile, Serhii Popko, head of the Kyiv Oblast military administration, said.



🎥 Suspilne Media pic.twitter.com/Tk3bwLlIJS