Украйна извади от строя кораб на Руския черноморски флот за 60 млн. долара (ВИДЕО)

Украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи, че е поразило кораб на Руския черноморски флот край Новоросийск в Краснодарския край - най-голямото руско пристанище на Черно море. Многофункционалният кораб от проекта MPSV07, който е извършвал електронно разузнаване и е патрулирал подходите към Новоросийския залив, е бил ударен от украински дрон, добави още Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна на 11 септември.

Още: Украйна зрелищно спря руски десант на брега на Черно море (ВИДЕО 18+)

Ударът е засегнал командния мостик. Навигационното и комуникационно оборудване на плавателния съд е изведено от строя, уточни разузнавателната служба и сподели видеокадри.

Още: Упадъкът на Руския черноморски флот: Обобщение от Украйна

Каква е функцията на кораба?

Русия разполага общо с четири такива кораба. MPSV07 е спуснат на вода през 2015 г., като цената му е около 60 милиона долара. Той е оборудван със системи за водолазни процедури, дистанционно управляеми апарати, сонар за странично сканиране, оборудване за електронно разузнаване и може да се използва за изследване на дъното, добавят от ГУР.

В резултат на удара корабът е изведен от строя и ще се нуждае от скъп ремонт, твърди украинското военно разузнаване в официалното си съобщение.

Още: Русия напредва бавно със строежа на наследника на потопения крайцер "Москва" (ВИДЕО)