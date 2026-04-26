Полският премиер Доналд Туск заяви, че руска атака срещу страна от НАТО е вероятна през следващите месеци, а не години. Това стана в интервю за Financial Times. "Говоря за краткосрочен план – месеци, а не години... от решаващо значение е всички да приемат ангажиментите си към НАТО толкова сериозно, колкото Полша", посочи Туск в интервюто.

Според него ключовият въпрос за целия източен фланг на НАТО днес е способността на Алианса да поддържа политическа и логистична готовност за отблъскване на руска агресия. Туск се съмнява, че Съединените щати ще останат ангажирани със задълженията си по член 5 от Договора за НАТО и затова се надяваше на засилване на общите отбранителни усилия в рамките на ЕС, както е предвидено в Договора за Европейския съюз.

Изявленията на Туск за риска от непосредствена руска атака дойдоха на фона на промяна в реториката на десноконсервативните медии в балтийските държави към Киев. По-рано главният редактор на най-старата медия в Естония, Postimees, критикува Володимир Зеленски за прогнозата му, че Русия се готви да атакува НАТО. Главният редактор на Rus.Postimees също се присъедини към критиките.

Междувременно критиките към думите на Доналд Туск до голяма степен отсъстват от балтийските медии. Напротив, на 25 април беше съобщено, че Естония, заедно с други балтийски държави и Полша, е призовала властите на ЕС да увеличат финансирането за гранична сигурност по границите на ЕС с Русия.

"Ние носим по-тежко бреме от другите европейски страни. Вярваме, че Европа трябва да е по-загрижена за своята свобода и граници", цитира Delfi естонския финансов министър Юрген Лиги.

Източник: Financial Times