"Украйна наистина се нуждае от него": Кая Калас очаква положителни решения за заема

21 април 2026, 11:37 часа 535 прочитания 0 коментара
Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че утре се очакват положителни решения за заема за Украйна. Тя говори преди началото на Съвет "Външни работи" в Люксембург. "Утре очакваме положително развитие по заема от 90 млрд. евро. Украйна наистина се нуждае от него. Това също е знак, че Русия не може да надделее над Украйна и е особено важно в момента", каза тя.

Заемът се блокираше досега от Унгария. Калас каза, че е възобновен диалога със страната след изборите и че по много от блокираните въпроси се надява на положително развитие. 

По-рано от кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщиха, че в светлината на последните събития в дневния ред на КОРЕПЕР – Комитета на постоянните представители, е вкарано изменението на Многогодишната финансова рамка - последния необходим елемент, за да се позволи изплащането на заема за Украйна. Посланиците на страните членки ще заседават утре.

Ако бъде постигнато одобрение, за което се изисква пълно единодушие, ще започне писмена процедура за окончателното му приемане.

Виолета Иванова Отговорен редактор
