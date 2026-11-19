Зетят на Наско Сираков - Георги Коруджиев, обяви раздялата си с Левски след близо 17 години в клуба. Той прекара близо две десетилетия като юноша, треньор в школата и скаут на първия отбор. Сега 38-годишният специалист благодари на ръководството за доверието и подчерта съвместната си работа с Красимир Петров, който също се разделя с клуба.

Коруджиев обяви, че с Петров са предложили Хулио Веласкес за старши треньор през декември 2024 година и са имали принос за привличането на 28 футболисти при „сините“.

На снимката: Красимир Петров

Съобщението на Коруджиев

"Левскари!

Почти никога не пиша тук, но има моменти в живота на човек, когато просто усеща, че трябва да каже няколко думи, защото иначе ще му тежат. И точно такъв е моментът за мен сега, докато пиша тези редове.

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Сърцето ми е пълно, а емоциите… тях трудно мога да опиша с думи.

Прекарах близо 17 години в „Левски“. Десет от тях като юноша и още седем като треньор в ДЮШ и скаут на първия отбор. Това е почти половината от моя живот. Тук, където дойдох още като дете, преживях някои от най-красивите и незабравими моменти, които човек може да си представи. А последните почти три години бяха особено скъпи за мен. Три години, които ще помня до края на живота си.

Днес, пред цялата синя общност, искам да благодаря на собственика на „Левски“ през последните шест години, г-н Наско Сираков, на изпълнителния директор, г-н Даниел Боримиров, и на члена на Надзорния съвет, г-н Антон Краус.

Огромно благодаря за доверието и шанса, които получихме с моя колега Краси Петров, за да можем да вложим цялата си енергия, отдаденост и професионализъм в работата си за „Левски“! Беше ни дадена възможност да работим спокойно, усещахме всеки миг доверието към нас и с пълна вяра в себе си давахме най-доброто, на което сме способни. Г-н Сираков, г-н Боримиров и г-н Краус ни се довериха и аз вярвам, че в нито един момент не ги подведохме.

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Има много неща през тези години, които ни карат да се чувстваме горди. Но ако трябва да посоча едно, което наистина ни позволява с Краси Петров да вървим с високо вдигнати глави, това е привличането на старши треньора на ПФК „Левски“ г-н Хулио Веласкес!

Специалистът от Саламанка дойде и върна „Левски“ на върха след 17 години суша, вкара клуба в груповата фаза на Лига Европа и върна щастието в душите и сърцата на феновете!

Помня декември 2024 година. „Левски“ беше без треньор, а г-н Сираков ни беше дал задача да търсим и предложим човек, който да поеме отбора. Беше ни дал и насоки какво точно иска.

Още помня безсънните нощи по време на Бъдни вечер и Коледа, когато бях затворен в стаята си, гледах и анализирах десетки мачове, търсейки правилния човек. И точно в тези празнични дни попаднахме на г-н Хулио Веласкес.

Изгледахме много негови мачове и бяхме убедени, че той е точно този, от когото „Левски“ има нужда. Отидохме при г-н Сираков и му го предложихме, напълно съзнавайки какъв риск поемаме и каква отговорност носим към цялата левскарска общност.

Той прие предложението ни. След като проведе необходимите разговори с г-н Веласкес, само няколко дни по-късно испанският специалист вече беше в София и подписа договора си.

Останалото… вече е една известна вълшебна история, която привържениците на „Левски“ ще помнят дълго.

Като скаути, двамата с Краси Петров сме горди с всеки един от 28-те футболисти, които предложихме и които след това дойдоха в „Левски“.

Да, някои ще кажат, че е имало и грешки, но кажете ми, кой не греши?!

Първоначално в тежките дни, при изключително строга финансова дисциплина, а по-късно и в по-добрите времена, ние привлякохме играчи като Майкон, открит в четвърта дивизия на Бразилия, Макун, Акрам Бурас, Евертон Бала, Мубарик, Рейналдо, Сержиньо, Марко Груич, Гашпер Търдин и други, които оставиха дълбока следа в историята на клуба.

Всяка година надграждахме според плановете, финансовите възможности и изискванията, които ръководството поставяше пред нас.

Нашата мисия в „Левски“ беше проста и ясна – да бъдем максимално отдадени на работата си, да носим отговорност за решенията си и да се придържаме стриктно към задачите, които получавахме, за да направим „Левски“ по-силен и конкурентоспособен спрямо нашите съперници, които разполагаха с много по-големи бюджети от нас.

Това изискваше къртовска работа с безброй безсънни нощи. Но магията между клуба и феновете беше в ход. Всички бяхме едно цяло и всеки даваше най-доброто от себе си в името на успеха.

Колкото и мисията да изглеждаше невъзможна, в този период двамата с Краси Петров живеехме само с мисълта да работим за успеха на клуба и да даваме най-доброто от себе си.

Днес вярвам, че се справихме, и чувствам истинско удовлетворение от постигнатото. За нас успехът на „Левски“ беше кауза, на която посветихме тези години от живота си. А шампионската титла беше най-голямата награда за всички ни.

Сега обаче дойде моментът, в който пътищата ни се разделят и моят професионален път в „Левски“ приключва.

След всичко, през което преминахме, направихме и постигнахме, решението да се разделя с клуба беше изключително тежко за мен. Но вярвам, че в този момент е правилно да затворя тази страница от професионалния си път с достойнство, благодарност и уважение към всички, с които сме работили.

Завършвам този етап с високо вдигната глава, с чиста съвест и с удовлетворението, че дадох всичко от себе си. Гордея се с постигнатите резултати и с приноса, който успяхме да дадем за развитието и успехите на клуба през тези години.

Благодаря на всички, които бяха до нас по този дълъг, труден, но исторически път, изпълнен с огромна работа, отдаденост и незабравими моменти.

Благодаря на г-н Хулио Веласкес за отношението, доверието и незабравимите мигове. Благодаря на целия ни сплотен екип.

Благодаря на привържениците на „Левски“, които с безрезервната си подкрепа ни вдъхновявахте и ни мотивирахте да даваме най-доброто от себе си!

Благодаря за споделените емоции, за радостта от шампионската титла и европейските победи! Това са моменти, които ще останат сред най-ценните ми професионални спомени.

На всички, които ще продължат да работят в клуба, пожелавам успех, много енергия и отдаденост в преследването на бъдещите цели

Продължавам напред с удовлетворение от постигнатото, с ценен опит и с мотивация за новите предизвикателства, които предстоят!"