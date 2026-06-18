Правнукът на Леонид Брежнев е паднал в плен в Украйна - той е бил заловен от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). 45-годишният Антон Милаев е отгледан от дъщерята на Леонид Брежнев, Галина, която го смята за свой внук. През есента на 2025 г. той подписва военен договор и отива на война в Украйна като военен инженер, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA - тя е един от каналите, които съобщават новината. Основният обаче е по-кремълският BAZA.

След като отива в Украйна, няколко месеца по-късно връзката с него е изгубена. Но семейството му потвърждава, че е бил пленен - в Херсонска област. Майка му, Ирина Кузнецова, е потвърдила пред Baza информацията - Още: В общия хор на Z-блюдолизци: Един се осмели да каже, че ПВО в Москва не струва и веднага се поправи

Захарова се репчи на НАТО, Московската рафинерия гори

"Наблягам отново – в случай на агресия от страна-член на НАТО срещу който и да е руски регион, никой не трябва да се съмнява, че нашият отговор към инициаторите на такава лудост ще е решителен и разрушителен. Нито един от ресурсите, с които разполагат – бригадните генерали или доколкото знам командирите на Западния фронт или техните линии на отбрана и други линии на защита – няма да им е от помощ. Трябва да осъзнаят какво предизвикват за Европа с такива изявления и действия" - думите са на говорителката на руското МВнР Мария Захарова:

Maria Zakharova warned NATO of a destructive response if there is any attempt to attack the Russian Federation. pic.twitter.com/8GyrwtVgnq — WarTranslated (@wartranslated) June 18, 2026

Казаното от Захарова звучи особено комично предвид факта, че на едно от най-големите изложения на оръжия в Париж Eurosatory 2026 украинката компания Fire Point, чиито дронове поразиха Московската рафинерия за трети път, излъчи видеокадри от резултата на своя щанд - Още: Заради Украйна: Захарова се закани и на Канада, заплаши заводи там (ВИДЕО)

Today in Paris, during the Eurosatory-2026 exhibition, a screen positioned in front of Fire Point missiles displayed footage of strikes on Moscow. pic.twitter.com/dNRSc17TSW — WarTranslated (@wartranslated) June 18, 2026