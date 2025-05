Украйна получава 20 ПВО системи, помощ за F-16 и снаряди от два ключови съюзника

Две от съюзническите европейски държави на Украйна обявиха нови големи пакети с военна помощ за нападнатата от Русия страна. Белгия отпуска огромна пратка в размер на 1 милиард евро. Тя ще инвестира в обучението на украински техници за изтребителите F-16, а белгийските експерти ще помогнат за обучението както на пилоти на самолети и бъдещи екипажи на миночистачи, така и на специалисти по разминиране.

Още: САЩ недоволстват за 49 танка "Ейбрамс" от Австралия за Украйна: Те вече пътуват

Още: МиГ-29 и F-16: Добри новини за Украйна от Полша и Норвегия

🇧🇪🔥Belgium allocates massive €1 billion aid package to Ukraine



Here’s what it includes:



🔻 20 upgraded Cerber air defense systems

🔻 A Leopard battle tank with a new turret

🔻 Over 16,000 firearms and pistols

🔻 Around 100 armored ambulances and Unimog transport vehicles

🔻 5… pic.twitter.com/6m28qOU2kw