Украйна порази военен завод в Ростовска област - изглежда, с нов дрон (ВИДЕО)

Град Азов в руската Ростовска област стана обект на атака от множество украински дронове, включително FP-1, който може да поразява цели на 1600 км разстояние. Нападението е осъществено и с безпилотен летателен апарат, който изглежда като нов и е подобен на руския вариант на иранските дронове "Шахед", показват кадри от мястото, заснети на 4 юли. Една от целите е оптико-механичният завод в Азов, който произвежда високоточна оптика, термовизионно оборудване, радарни глави за ракети и електроника за прецизна артилерия, противотанкови оръжия и космическа техника.

Azov in Russia's Rostov region was hit by multiple drones, including FP-1s and what appears to be a new strike UAV similar to Russia's Shahed.



Подобен нов дрон "камикадзе" на украинците се твърди, че е засечен и над Московска област. Той досущ прилича на иранския "Шахед-136".

Признание от губернатора

Местният губернатор Юрий Слюсар признава в канала си в Telegram още в ранните часове на деня, че безпилотни летателни апарати атакуват Азов, Милеровски и Тарасовски район. "Военните отблъскват въздушната атака, но за съжаление, има трагични последици", твърди той. Според него в село Долотинка, Милеровски район, двуетажна сграда с 8 апартамента е повредена от падането на дрон, срутва се етажна плоча и в резултат на това загива пенсионерка, бивша учителка. "От разрушената къща са евакуирани 20 жители. На мястото на инцидента са заминали службите за спешна помощ и началникът на района", твърди Слюсар.

"В Азов взрив на дрон повреди прозорците на жилищна сграда на улица "Колонтаевски" 94. Дежурни екипи заминаха за мястото на инцидента, жителите са евакуирани. По предварителни данни - никой не е пострадал. Обновяваме информацията. Отломки от друг безпилотен летателен апарат са паднали върху стадиона. Мястото на катастрофата е отцепено", пише той и пропуска нападението срещу важния за военната машина на Русия завод.

В Азов и Азовския район е имало многобройни съобщения за "нанесени щети по прозорците и вратите на къщите, както и по паркираните наблизо автомобили вследствие на падането на дрон и неговите отломки", пише още Слюсар. "Най-много е пострадала многоетажна сграда на улица "Колонтаевски" 102, чийто покрив е разрушен. В сградата, състояща се от 40 апартамента, живеят 120 души. На мястото на инцидента работят службите за спешна помощ, жителите са евакуирани. Днес общинска комисия ще започне работа по регистриране на материалните щети. Ще окажем съдействие на хората", уверява губернаторът.

По данни на руското министерство на отбраната - през изминалата нощ в Ростовска област са били "унищожени и прехванати" 26 дрона, най-много от всички региони. Общо са свалени 48 безпилотни машини над Русия, твърди ведомството.

В част от Ростовска област атаката е прекъснала електрозахранването в трансформаторна подстанция. Почти две хиляди частни къщи, в които живеят над 6 хиляди души, са останали без ток, твърди Слюсар. В няколко къщи в близост до подстанцията са повредени прозорци. Няма пострадали сред хората.

"На мястото на инцидента работят всички служби, повикан е екип от сапьори, които да неутрализират останките", добавя губернаторът.

Всичко това се случва на фона на поредната масирана атака на руснаците по украинската столица с ракети и дронове: 550 руски дрона и ракети: Щети в Киев без данни за убити, Украйна удари завод на "Ростех" до Москва (ВИДЕО).

Украинският външен министър Андрий Сибиха обяви, че диктаторът Владимир Путин прави всичко това умишлено след разговора си с американския държавен глава Доналд Тръмп от снощи, продължил около един час. "Стига чакане. Путин демонстрира явно пренебрежение към САЩ и всички, които призовават за мир. На Москва трябва незабавно да бъдат наложени най-строгите санкции. Украйна трябва да получи всички необходими средства за самозащита", написа украинският топ дипломат.

След атаката в Киев има поне 23-ма пострадали, като 14 от тях са откарани в болница.

Kyiv attacked by over 500 drones and 11 missiles overnight: high concentration of burning products in the air due to fires



The air quality index in some areas has reached 306, well above the normal 50.



Президентът Володимир Зеленски обяви, че това е бил един от най-големите руски въздушни удари. Освен град Киев пострадаха още Днепропетровска, Сумска, Харковска, Черниговска и Киевска област. Украйна е използвала безпилотни самолети прехващачи срещу руските "Шахед"-и, каза украинският лидер. "Дроновете прехващащи започнаха да работят - десетки са свалени. Правим всичко възможно, за да развием тази област на защита на нашите градове. И е много важно подкрепата на партньорите в областта на балистичната защита да се запази. "Пейтриът" и ракетите са истински защитници на живота", допълни той.