Украйна потвърди: Ударен е не само терминал на "Транснефт" в Приморск, но и рафинерия в Башкирия (ВИДЕО)

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за унищожаване на нефтен терминал на „Транснефт“ в пристанището Приморск в Ленинградска област на Русия и на нефтопреработвателния завод „Башнефт-Уфанефтехим“ в република Башкортостан (Башкирия), част от състава на Руската федерация. Според предварителна информация на генщаба ударите на украинските сили по пристанището в Приморск са нанесли щети както на резервоарния парк, така и на инфраструктурата за товарене на нефт, като е потвърден пожар в обекта.

От армията на Украйна отбелязаха, че през пристанището в Приморск преминават около 60 милиона тона нефт годишно.

Tonight, the Ukrainian Defense Forces struck the "Transneft - Port Primorsk" oil terminal in Russia's Leningrad region. It is a key export hub on the Baltic Sea, through which a significant share of Russia's oil supplies to foreign markets passes

Още: Дрон за малко не уби руски губернатор. Взрив в Приморск, руска ПВО ракета застраши секретен руски завод (ВИДЕО)

Удар по нефтопреработвателен завод в Башкирия

Украинското командване обяви също така унищожаването на нефтопреработвателния завод „Башнефт-Уфанефтехим“ и потвърди пожар в обекта.

„Нефтопреработвателният завод „Башнефт-Уфанефтехим“ е жизненоважно звено в снабдяването с гориво на руските въоръжени сили. Неговият основен капацитет за преработка на нефт е приблизително 6–8 милиона тона годишно. Рафинерията се намира на значително разстояние от украинската държавна граница, приблизително 1400 км“, се казва в изявлението.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че атаките срещу споменатите съоръжения са се състояли „вчера и през нощта на 23 март“.

Още: "Не мога да живея в Русия": Нови 249 украински дрона декорираха "рая на Путин" (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 22 март руският опозиционен канал ASTRA съобщи, че отново е избухнал пожар в близост до нефтопреработвателния завод „Башнефт“ в Уфа.

На 23 март губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че в пристанището на Приморск в Ленинградска област е бил повреден резервоар за гориво, възникнал е пожар, текат пожарогасителни действия и персоналът е евакуиран. Той посочи, че общо над 70 безпилотни летателни апарата са били свалени над региона.

По-късно ASTRA съобщи, че сателитните снимки на NASA показват следи от пожар в целия резервоарен парк на нефтения пристанищен комплекс в Приморск.

Русия вече бе спряла товаренето на петрол и гориво в балтийските си пристанища Приморск и Уст-Луга заради атака с дронове, която прекъсна дейността.

A mass Ukrainian drone attack struck the Primorsk oil terminal in Russia's Leningrad region, the country's largest Baltic oil export hub. The strike ignited fuel storage tanks, with the fire confirmed by local authorities and detected by FIRMS.

Пожар в Ростов

Междувременно пожар обхвана складове за химически продукти в близост до Ростов, като се образува голям димен стълб, простиращ се на десетки километри. Все още не е ясно какво вещество е причинило огъня.

Още: Бум-бум: Петролни обекти и завод в Русия попаднаха под обстрел от дронове (ВИДЕО)*

