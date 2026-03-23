Пеевски бесен на служебното правителство заради КС и Съвета за мир

Санкционираният в САЩ и Великобритания за корупция и включен в списъка “Матнитски“ лидер на “ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски се ядоса много на служебното правителство на Андрей Гюров. Това личи от съобщение, разпространено до медиите от пресцентъра на ДПС. В него се изразява възмущение от това, че кабинетът сезира Конституционния съд (КС) за решението на парламента да задължи правителството да внесе законопроект за ратификация на членството на България в т. нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. Ето какво се казва в емоционалното изявление на Пеевски:

Дословно:

Решението на служебното правителството, подчинено на Сорос и неговите български проксита, за отказа да изпълни решение на Народното събрание, относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир, на президента на САЩ Доналд Тръмп, с жалба до КС е срамно!

Саботирането на изпълнението на стратегически решения, които са изцяло подчинени на гарантирането на националната сигурност на страната чрез дела в КС показва ясно зависимостите и обвързаностите на служебния кабинет с олигарси и задкулисие.

Този служебен кабинет е срам за България!

Той пренебрегва изцяло главната си отговорност - да работи, гарантирайки честни избори и да се погрижи за хората при галопиращи цени на горива и електроенергия, храни, стоки и услуги!

Вместо това марионетният служебен кабинет е реваншистки, газещ закон и ред, в името на това да осигури служебна победа на две коалиции!

Но, каквото и да се опитат да направят, единствените, които владеят силата с вота си са хората! И те знаят кому трябва да дадат своето доверие.

Защо е целият зор

Припомняме, че днес КС образува дело по искане на служебното правителство за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март 2026 г., с което кабинетът "Гюров" беше задължен да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на Република България като държава основателка към Устава на Съвета за мир, създаден по инициатива на САЩ.

Припомняме още, че решението бе внесено в НС на пожар именно отДелян Пеевски и получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ, ИТН, "ДПС - Ново начало" и независими народни представители.

Припомняме също така, че България се озова сред основателите на Борда на Тръмп единствено с подписа на премиера в оставка Росен Желязков, без ратификацията от парламента. Опозицията веднага обяви това за противоречащо на българските Конституция и закони и обяви, че настояването на Пеевски за членството ни в Съвета е с мотив той да бъде изваден от санкционния списък “Матнитски“.