Войната в Украйна:

Гърция се забърза с "Железния купол" и поръчва противодронова отбрана за милиарди

23 март 2026, 15:06 часа
Съветът за сигурност на Гърция одобри в понеделник закупуването на многослойна система за противовъздушна и дронова отбрана на стойност три милиарда евро и модернизацията на 38 изтребителя F-16, заяви министърът на отбраната на страната Никос Дендиас в понеделник, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Reuters. Причината за свикването на най-висшия орган на Гърция за вземане на решения по въпросите на външните работи и отбраната е ескалиращото напрежение в Близкия изток и последните заплахи от страна на Иран.

Припомняме, че Техеран се закани да отмъсти на атака срещу електроенергийния му сектор, като насочи удари към електроцентралите на Израел, както и към съоръжения, доставящи електричество на американски бази в страни от региона.

Общата стойност на двата проекта, които бяха одобрени от гръцка парламентарна комисия по-рано през месеца, се оценява на около 4 милиарда евро (4,61 милиарда долара).

Модернизират се и четири фрегати

„Съветът за сигурност също одобри модернизацията на четири фрегати MEKO 200 и споразумение за поддръжка на военнотранспортни самолети C29J“, каза министърът на отбраната Никос Дендиас.

Атина се забърза със "Железния купол"

Гърция вече води преговори с Израел за предоставяне на голяма част от ракетните системи за нейния купол за противовъздушна и дронова отбрана, наречен „Ахилов щит".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция модернизация ПВО Никос Дендиас Железен купол антидрон системи война Иран
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес