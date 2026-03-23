Гърция се забърза с "Железния купол" и поръчва противодронова отбрана за милиарди

Съветът за сигурност на Гърция одобри в понеделник закупуването на многослойна система за противовъздушна и дронова отбрана на стойност три милиарда евро и модернизацията на 38 изтребителя F-16, заяви министърът на отбраната на страната Никос Дендиас в понеделник, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Reuters. Причината за свикването на най-висшия орган на Гърция за вземане на решения по въпросите на външните работи и отбраната е ескалиращото напрежение в Близкия изток и последните заплахи от страна на Иран.

Припомняме, че Техеран се закани да отмъсти на атака срещу електроенергийния му сектор, като насочи удари към електроцентралите на Израел, както и към съоръжения, доставящи електричество на американски бази в страни от региона.

Общата стойност на двата проекта, които бяха одобрени от гръцка парламентарна комисия по-рано през месеца, се оценява на около 4 милиарда евро (4,61 милиарда долара).

Модернизират се и четири фрегати

„Съветът за сигурност също одобри модернизацията на четири фрегати MEKO 200 и споразумение за поддръжка на военнотранспортни самолети C29J“, каза министърът на отбраната Никос Дендиас.

Атина се забърза със "Железния купол"

Гърция вече води преговори с Израел за предоставяне на голяма част от ракетните системи за нейния купол за противовъздушна и дронова отбрана, наречен „Ахилов щит".