Учител пребил ученици в Румъния

Властите в Румъния разследват тъврдения за учител, който е пребил ученици в Националния колеж „Джордж Кошбук“ в румънската столица Букурещ. Новината по случая предаде най-старата румънска частна информационна агенция Agerpres. Разследването е разпоредено от училищния инспекторат на Букурещ (ISMB). Разследването ще бъде поето от специално създаден за целта контролен екип. Той ще трябва да провери и анализира въпросната ситуация, пише още румънската агенция.

Припомняме, че в края на миналата година хърватска учителка беше осъдена на 10 месеца затвор с двегодишен изпитателен срок за подобно деяние. Тя беше ударила шестгодишно момче в главата с кутия със сметана в хърватския град Подравина, съобщи тогава хърватската медия "Индекс".

Насилието в българските училища

По данни на УНИЦЕФ всяко второ дете в България, или 47% от децата в страната, е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Емоционалното насилие е най-често срещаният вид насилие (45,9%), последвано от физическото насилие (31,2%), сексуалното насилие (15,6%) и пренебрегването (10,5%).

Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%).