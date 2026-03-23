Обрат на „Тича“: Илиан Илиев е готов да остане в Черно море, но само при две условия

23 март 2026, 15:29 часа 309 прочитания 0 коментара
Бъдещето на бившия национален селекционер на България Илиан Илиев начело на Черно море е под сериозна въпросителна. Както е известно, наскоро се появиха информации, че варненският специалист ще напусне „моряците“ след края на настоящия сезон, тъй като не е доволен от случващото се в клуба. Оказа се обаче, че Илиев може и да остане на поста си, но само при две условия.

Илиев иска по-голям бюджет и класиране в Европа

Договорът на Илиан Илиев с Черно море е до края на сезона. Той е готов да го поднови, но има две важни условия, които отборът му и ръководството на варненци трябва да изпълнят. Първото е „моряците“ да се класират за евротурнирите. Второто пък е свързано с финансирането на „зелено-белите“. Според информация на колегите от „Тема спорт“ наставникът иска от шефовете да вдигнат бюджета за заплати и привличането на нови футболисти, за да може тимът да бъде конкурентноспособен на останалите отбори в челото на Първа лига.

Варненци заемат петото място в Първа лига

В момента Черно море заема петото място във временното класиране в Първа лига, като има в актива си 43 точки. Варненци трудно могат да пробият в Топ 4 на първенството, тъй като изостават на 6 точки зад ЦСКА, а до края на редовния сезон остават едва 3 кръга. Въпреки това „моряците“ могат да се класират за бараж за участие в Лигата на конференциите през следващата кампания, но само ако запазят петата позиция. Шестият Локомотив Пловдив има 41 пункта и диша във врата на състава на Илиан Илиев.

Бойко Димитров
