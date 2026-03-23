Спорт:

Терористична атака в украинския град Буча, извършителят бил изнудван онлайн (СНИМКИ)

23 март 2026, 15:03 часа 478 прочитания 0 коментара
Украинската полиция и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са задържали заподозрян за терористичен атентат в Буча, Киевска област. По-рано беше съобщено, че е имало експлозия близо до жилищен блок в града. Когато полицията е пристигнала на мястото, е настъпил втори взрив. Двама служители са били ранени. Взривната вълна е повредила прозорците и фасадата на сградата. Полицията определи инцидента като терористична атака и огради района в съответствие с процедурите за терористична заплаха.

Извършителят бил изнудван да действа, за да запази майка си жива

Според представители на силите за сигурност задържаният е 21-годишен местен жител.

„По негови думи, той се е запознал с непознат чрез компютърна игра. След известно време новият познат започнал да изнудва младежа, твърдейки, че знае къде се намира майка му и че я наблюдава с дрон. Затова, за да я запази жива, той трябвало да постави експлозиви“, съобщи Националната полиция на Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Не се посочват повече детайли, но е добре известно, че агенти на руските служби действат по подобна методика в последните години и се свързват с уязвими личности в онлайн пространството, предлагайки им пари или изнудвайки ги да извършват саботажни операции и др.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев Отговорен редактор
Украйна война Украйна Буча
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес