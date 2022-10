Украйна пусна от Турция първата си противоподводна корвета (СНИМКИ и ВИДЕО)

Специалната церемония се проведе на 2 октомври с участието на първата дама Олена Зеленска в Истанбул. Корветата навлезе във водите, след като бе пусната от военната корабостроителница RMK Marine. Там бяха още командващият Военноморските сили на на Украйна вицеадмирал Олексий Неджизпапа, както и турският министър на отбраната Хулуси Акар.

The first #Ukrainian anti-submarine corvette of ADA class "Hetman Ivan Mazepa" was launched in #Turkey



The ship equipped with a modern combat control system, navigation, sonar and electronic warfare systems, there is a hangar for a helicopter. pic.twitter.com/VaoFJgnVvT