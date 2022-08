Украйна: Русия е откраднала над 650 хил. тона украинско зърно. Киев обяви кои са заподозрените в съучастие украинци

„Украинското разузнаване е установило цялата верига от замесени - от предателите, подписали разрешителните за износ на зърно, до всички членове на екипажите на 10 руски кораба, на които се транспортира плячката“, се казва в доклада.

От украинската Служба за сигурност обявиха кои са заподозрените:

Всички те са обвинени за сътрудничество с окупаторите и с държавата агресор Русия.

Съдът е запорирал имуществото на Балицки и семейството му на стойност 149 милиона украински гривни, включително четири малки самолета в района на Киев. През май Балицки стана ръководител на окупационната администрация в контролираните от Русия части на Запорожка област и беше обвинен в колаборационизъм. Преди това той беше депутат от две прокремълски партии - "Партията на регионите" и "Опозиционен блок".

⚡️Ukrainian authorities seize collaborator's assets worth $4 million.



According to the Security Service of Ukraine (SBU), collaborator Yevhen Balytsky's assets include four aircraft.