Германия приветства поканата на Тръмп към Путин за срещата на Г-20

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства решението на американския президент Доналд Тръмп да покани Владимир Путин на предстоящата среща на високо равнище на Г-20 в Маями, което би белязало завръщането на руския държавен глава сред западните лидери след началото на войната срещу Украйна, предаде ДПА.

"Тази покана, която всяко председателство може да отправи, ще бъде лакмус за Путин, за да се види дали той е готов да преговаря добросъвестно", заяви Вадефул по време на среща с канадския си колега Анита Ананд в Отава.

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"Възможности като тези трябва да бъдат използвани. Ние многократно сме призовавали руското правителство и лично Путин най-накрая да седнат на масата за преговори. Ако това е път напред, то би означавало най-малкото начало на сериозни преговори, стига Путин и руското правителство наистина да имат интерес към прекратяване на войната", заяви Вадефул.

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Канадският външен министър Ананд заяви, че е била изненадана, когато е чула за решението на Тръмп да покани Путин. Тя обаче посочи, че не вижда причина Канада да бойкотира срещата в Маями, като подчерта, че е важно да се води диалог с Русия.

Путин за последен път присъства лично на среща на високо равнище на Г-20 през 2019 г. Той все още не е приел официално поканата на Тръмп, която беше оповестена по-рано тази седмица.

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