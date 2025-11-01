Войната в Украйна:

Украйна ще получи две установки "Пейтриът" още през следващите дни

01 ноември 2025, 20:54 часа 331 прочитания 0 коментара
Украйна ще получи две установки "Пейтриът" още през следващите дни

Украйна ще получи две пускови установки "Пейтриът" (Patriot) през следващите дни. Това съобщи германският канал "Помощ за Украйна" в социалната медийна платформа X, позовавайки се на европейски партньори.

Отбелязва се също, че доставката на тези пускови установки от складовете на Бундесвера (Германия) е била обявена още през август 2025 г. и е била финансирана до голяма степен от Дания, Литва и Норвегия.

Още: Руските ракети "Кинжал" и "Искандер-М" са модернизирани и вече ефективно избягват украинската ПВО

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Пейтриът военна помощ Patriot война Украйна оръжие за Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес