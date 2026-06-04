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Украйна взе нова "жертва" в Крим - унищожила е тежковъоръжен руски кораб (ВИДЕО)

04 юни 2026, 15:55 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: YouTube.com/Defence Intelligence of Ukraine
Украйна взе нова "жертва" в Крим - унищожила е тежковъоръжен руски кораб (ВИДЕО)

В нощта на 4 юни, на окупирания от руснаците полуостров Крим, Силите за безпилотни системи на Украйна са унищожили патрулен кораб от клас „Светляк“, съобщи Роберт Бровди с позивна "Мадяр". Той е командир на безпилотните сили към украинската армия. Според неговата информация в село Юркино е поразен плавателен съд на граничната охрана от проект 10410. Целта на тази единица е да наблюдава и защитава пристанища и кораби, като създава тактическа линия за противовъздушна отбрана и противоподводна война.

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Корабът е с дължина 49,5 метра. Въоръжението му включва 16 преносими зенитно-ракетни комплекса „Игла“, артилерийска установка АК-176, 14,5-милиметрови картечни установки и шестцевни зенитни оръдия. Екипажът се състои от 28 души.

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Освен това в град Саки на окупирания полуостров е била повредена системата за радионавигация с малък обхват RSBN-4N, а в населените места Владиславовка и Роздолно има щети по локомотиви - т.е. ударена е руската логистика за пореден път, става ясно от съобщението на Бровди.

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И още - ударена е руска противовъздушна ракетна система „Панцир-С1“ в село Стрелково в окупираната Херсонска област, поразени са трансформатори в Булавинско и Вуглехирск в Донецка област, както и цистерни с гориво в град Макеевка, отново Донецка област, твърди "Мадяр".

Припомняме, че на 3 юни украинските сили поразиха с дронове руска корвета "Бойкий" от Балтийския флот: Гори руски ракетоносец: Украйна удари военна база в Кронщад (ВИДЕО).

През изминалата нощ в Крим е имало атаки и удари по руските военни летища "Белбек" и "Кача", както и по руската военна база в Гвардейско.

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Русия Крим руски кораб война Украйна атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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