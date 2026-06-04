Украйна взе нова "жертва" в Крим - унищожила е тежковъоръжен руски кораб (ВИДЕО)

В нощта на 4 юни, на окупирания от руснаците полуостров Крим, Силите за безпилотни системи на Украйна са унищожили патрулен кораб от клас „Светляк“, съобщи Роберт Бровди с позивна "Мадяр". Той е командир на безпилотните сили към украинската армия. Според неговата информация в село Юркино е поразен плавателен съд на граничната охрана от проект 10410. Целта на тази единица е да наблюдава и защитава пристанища и кораби, като създава тактическа линия за противовъздушна отбрана и противоподводна война.

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Корабът е с дължина 49,5 метра. Въоръжението му включва 16 преносими зенитно-ракетни комплекса „Игла“, артилерийска установка АК-176, 14,5-милиметрови картечни установки и шестцевни зенитни оръдия. Екипажът се състои от 28 души.

🚢💥 Bad news for Russia’s navy. Again!



According to reports, a Russian Svetlyak-class border patrol ship was struck near the village of Yurkino in occupied Crimea.



Preliminary information suggests that the crew may have suffered casualties along with the vessel.



Just a day… https://t.co/kh2ximnS5r pic.twitter.com/1ppfbBsBLb — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

Още удари в Крим и окупираните земи

Освен това в град Саки на окупирания полуостров е била повредена системата за радионавигация с малък обхват RSBN-4N, а в населените места Владиславовка и Роздолно има щети по локомотиви - т.е. ударена е руската логистика за пореден път, става ясно от съобщението на Бровди.

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И още - ударена е руска противовъздушна ракетна система „Панцир-С1“ в село Стрелково в окупираната Херсонска област, поразени са трансформатори в Булавинско и Вуглехирск в Донецка област, както и цистерни с гориво в град Макеевка, отново Донецка област, твърди "Мадяр".

Припомняме, че на 3 юни украинските сили поразиха с дронове руска корвета "Бойкий" от Балтийския флот: Гори руски ракетоносец: Украйна удари военна база в Кронщад (ВИДЕО).

През изминалата нощ в Крим е имало атаки и удари по руските военни летища "Белбек" и "Кача", както и по руската военна база в Гвардейско.

Explosions rocked occupied Crimea overnight, with Belbek and Kacha airbases reporting strikes as air defenses fired over Sevastopol, Simferopol, Cape Fiolent and Kerch. Russia also blocked the Kerch Bridge during the attack. #Crimea pic.twitter.com/Ak8MXNEuaJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026