Нещо странно се случи в Арктика през 2010 г.: Учени от НАСА разгадаха мистерията

Сезонът на топене на арктическия лед се е удължил с приблизително 40 дни от 1979 г. насам. Тази тенденция обаче внезапно спира около 2010 г. и оттогава сезонът на топене остава приблизително стабилен, според ново проучване, ръководено от НАСА, съобщава Portfolio.

Скоростта на топене на ледовете на Арктика

Изследователите анализирали сателитни наблюдения от 1979 до 2023 г. Те са определили кога морският лед започва да се топи през пролетта и кога замръзва отново през есента. Оказало се, че увеличаването на продължителността на сезона на топене се дължи предимно на по-късно замръзване през есента, а не на по-ранно топене през пролетта.

Според проучването, по-голямата част от тези промени са се случили преди 2010 г. В началото на този век бързата загуба на лед е разкрила по-тъмна океанска повърхност, която е абсорбирала повече слънчева светлина. Това е забавило есенното замръзване и е удължило сезона на топене.

От около 2010 г. насам ситуацията се е променила. Различните модели на облачността са довели до намаляване на количеството слънчева радиация, достигащо до Северния ледовит океан. Според изследователите това е стабилизирало продължителността на сезона на топене, въпреки че годишните колебания остават значителни.

Това обаче не означава, че арктическият лед се е възстановил. Днешната ледена покривка като цяло е по-млада и по-тънка от многогодишния лед, който някога е бил по-разпространен. Това я прави по-чувствителна към промените в облачната покривка, бурите и вятъра.

„Продължителността на сезона на топене сега е много по-зависима от атмосферните влияния, защото ледът вече е по-тънък и по-уязвим“, казва съавторът на изследването Линет Боавер, учен по леда в Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА.

Учените също така предупреждават, че настоящата стабилизация може да е временна. Дебел многогодишен лед все още се намира на север от Гренландия и в Канадския арктически архипелаг. Ако той продължи да изтънява, това може да предизвика нова вълна от бърза загуба на лед.

Арктика продължава да се затопля почти четири пъти по-бързо от средното за света, а останалата ледена покривка е значително по-тънка, отколкото е била преди няколко десетилетия, според проучването.

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Междувременно ново проучване установи, че подводният шум в Арктика се увеличава бързо, като учените предупреждават, че това може да затрудни живота на морските бозайници.

От десетилетие изследователите анализират подводни звуци близо до залива Кеймбридж в канадската Арктика. Те откриха, че изменението на климата кара леда в региона да се топи по-бързо, да се образува по-късно и да изчезва по-рано, което прави арктическите води по-достъпни за човешки дейности, включително корабоплаване.

Според водещия автор Филип Блондел, старши преподавател по физика в Университета в Бат, изменението на климата в Арктика се случва повече от три пъти по-бързо от средното за света. Когато има по-малко лед, корабите могат да се движат по-лесно, което означава повече шум.