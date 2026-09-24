МЕТРО, ресторантите и една обща страст към добрата храна

От избора на продукти и контрола на качеството до обученията и ежедневната работа с професионалните клиенти. Как МЕТРО България изгражда среда за развитие на кулинарния бизнес у нас

Гостът вижда готовото ястие, но ресторантьорът познава всичко, което остава скрито зад него. Всекидневният успех на едно заведение зависи от десетки невидими за клиента решения, от подбора на съставките и контрола на разходите до прецизната работа на екипа.

Именно тази скрита, но решаваща страна на ресторантьорския бизнес е в основата на дългогодишното партньорство между МЕТРО България и професионалистите от ХоРеКа сектора. Връзка, която започва от доставката на суровини и продължава с готови решения, споделено знание и подкрепа за бизнеса.

„Като търговец на едро знаем, че зад всеки добър ресторант стоят хора, изправени пред постоянни предизвикателства. За тях са важни едновременно качеството, богатият асортимент и добрата цена. Но един ресторант има нужда и от още нещо: от партньор, който разбира естеството на бизнеса му и може да бъде до него с доказани продукти, ефективни решения, знания и подкрепа“, казва Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

Един от примерите за тази подкрепа е „Гастрономическият пътеводител“, който тази година се провежда за четвърти път. Създаден през 2023 г., проектът се превърна в своеобразна карта на съвременната гастрономия в България, в която традиционните вкусове срещат международни влияния и личния почерк на готвачите.

В основата на всяко добро меню е стабилният продукт. Собствената марка METRO Chef е създадена специално за професионалната кухня и включва над 1000 специализирани артикула. За ресторантьора постоянството в качеството е също толкова важно, колкото и самият вкус, защото позволява един и същ резултат да бъде постигнат отново и отново.

„В професионалната кухня добрият продукт е само началото. Важни са неговите качества, поведението му при обработката и увереността, че ще даде очаквания резултат. Когато това е налице, готвачът има свободата да развива идеята зад ястието“, споделя Владимир Петков, готвач в МЕТРО Академия.

Зад всеки продукт в асортимента на МЕТРО стои система за контрол на качеството, която започва още при избора и оценката на доставчиците и продължава по целия път до клиента. Компанията работи с международно признати стандарти и изисквания за безопасност, а при собствените марки се извършват регулярни проверки и изследвания във външни акредитирани лаборатории. Магазините на МЕТРО са сертифицирани по IFS Wholesale, като контролът обхваща и проследимостта, съхранението, свежестта и поддържането на непрекъсната студена верига.

Качественият продукт обаче трябва да бъде и част от работеща бизнес сметка. Затова ценовите решения са друга важна част от партньорството с професионалните клиенти. При модела „Цени на ниво“ стойността се определя според закупеното количество, което дава възможност за по-добро планиране на разходите. Наред с това МЕТРО поддържа широк асортимент от продукти с фиксирани ценови условия, създавайки повече предвидимост за бизнеса.

„Ресторантът е баланс между творчество и много точна икономика. Познаването на продуктите, тяхната себестойност и начина, по който се използват, дава на екипа възможност да развива кухнята си, без компромиси и без да губи контрол върху бизнеса“, допълва Ивайло Рангелов, готвач в МЕТРО Академия.

Освен качествени продукти и оптимизирани разходи, кулинарният сектор се нуждае и от постоянно развитие. В МЕТРО Академия готвачи и ресторантьори могат да усъвършенстват техники, да обменят опит и да търсят решения на реални ситуации от практиката.

„Най-ценното е кулинарната еволюция да не спира. Понякога просто различен поглед към позната съставка е достатъчен за създаването на следващото голямо ястие“, единодушни са Петков и Рангелов.

Сред историите, които показват смисъла на „Гастрономическия пътеводител“, е тази на варненския Pasta Station Gigli. В миналогодишното издание ресторантът получи голямото отличие за най-много посещения. За екипа това бе поредното признание за техния собствен прочит на италианската кухня, реализиран с продукти METRO Chef.

„Участието ни даде възможност на повече хора да открият нашата кухня. За независимия ресторант няма нищо по-ценно от това хората да харесат храната ти, да се върнат отново и да те препоръчат“, споделят от екипа на Pasta Station Gigli.

Историята на варненското заведение показва, че кулинарните инициативи имат роля, която надхвърля рамките на доброто преживяване на масата. За независимите ресторанти това е възможност да получат видимост, да разкажат своята история и да привлекат нови клиенти.

Това остава и водещата мисия на „Гастрономическия пътеводител“. В новото си издание инициативата на МЕТРО отново ще обедини заведения с различни концепции от цялата страна, за да покаже колко много труд, страст и вдъхновение стоят зад всяко добро ястие. Очаквайте подробности за кампанията много скоро…