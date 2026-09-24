С дупка от 46 млн. евро в транспорта: Приеха с мнозинство бюджета на София

След повече от два часа дебати, Столичният общински съвет (СОС) прие бюджета на София за тази година. Той бешеподкрепен с 49 гласа, 6 "против" и 3 "въздържал се". За транспорта са необходими близо 330 млн. евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 млн. евро. Общият бюджет на столицата е над 1,5 млрд. евро, като около 300 млн евро са за инвестиции – за улици и булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини, както и за подобряване на градската среда.

ОЩЕ: Бюджетът на София влиза за гласуване в градския парламент

За икономическа рамка на градския транспорт са необходими близо 330 млн. евро. Парите ще отидат основно за заплати и осигуровки на работещите, горива и електроенергия, поддръжка и ремонт на превозните средства и инфраструктурата, както и за самото движение на автобусите, трамваите, тролеите и метрото. В наличното финансиране обаче има около 284 млн. евро, тоест липсват близо 46 млн. евро.

Бюджетът на София се приема едва сега заради забавеното приемане на държавния бюджет, който беше окончателно приет в края на юли, а дотогава столицата работеше с временна финансова рамка.

Поглед към Бюджет 2027

Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев заяви след днешното заседание, че за оставащите три месеца до края на годината възможностите за включване на нови проекти са ограничени „По-важен за общината ще бъде бюджетът за 2027 г.“, изтъкна той.

По думите му очакваното повишаване на данъчните оценки ще има „сериозен нетен ефект“ върху приходите на общината. Друга промяна е свързана с приходите от сделки с имоти. „Вече се наблюдава сериозен спад на данъчните приходи на общината, свързани с покупко-продажбата на имоти“, каза Бонев.

ОЩЕ: "Спаси София“ скочи срещу скока в цената на такситата с над 5%

Лидерът на „Спаси София“ посочи и предстоящото усвояване на средства по големи инвестиционни проекти като една от основните разлики при подготовката на бюджета за следващата година. Той призова кмета на София Васи Терзиев още през октомври да започне разговори с общинските съветници и районните кметове за приоритетите в бюджета за 2027 г.

„Ще има ли големи визионерски проекти, които ще бъдат включени, или отново и последният бюджет за този мандат ще бъде сбор от множество на брой малки проектчета?“, попита Бонев.

За "Спаси София" Бонев посочи за приоритетна задача възстановяването на площад „Света Неделя“. „Искам най-сетне да започне работа по възстановяването на площад „Света Неделя“. Проектът е започнал преди вече няколко години, а ние не виждаме нищо да се залага като финансиране за този проект. Може ли някой от този град да каже, че му харесва как изглежда площад „Света Неделя“ в момента? Така ли трябва да изглежда лицето на София? Така ли трябва да изглежда най-представителното място в нашия град? Ние не смятаме“, заяви Бонев.

Той обяви, че „Спаси София“ ще настоява в бюджета за 2027 г. да бъдат предвидени средства за започването на проекта. Сред предложенията ще бъде и отпускането на 8 млн. евро за възстановяване на Централната минерална баня.

Бонев посочи като приоритет и осигуряването на средства за проектиране на лифтове на Витоша.