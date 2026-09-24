Асен Василев: Има вратички за рекламата на хазарт, ще предложим пълна забрана

Лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев определи като разумна стъпка решението на правителството за ограничаване на рекламата на хазарта, но посочи редица пропуски в предложения законопроект.

По думите му сред текстовете липсва достатъчно ясно ограничение за пунктовете за залози. Василев обърна внимание и на изключението, което позволява реклама на хазарт в спортни съоръжения.

Василев: Има вратички за рекламата на хазарт

"Тази дупчица в закона също трябва да бъде затворена", заяви той на брифинг в Народното събрание. Още: Пълна забрана на рекламата на хазарт, но не точно: Всичко в новия законопроект на кабинета "Радев"

Според Василев формулировката може да създаде прекалено широко поле за тълкуване. "Всяка една площадка с фитнес на открито може да се счита за спортно съоръжение", посочи депутатът.

Той отбеляза още, че предвидените глоби не са увеличени и според него това също трябва да бъде променено. Василев настоява и за разширяване на дефиницията за "търговска марка", така че тя да обхваща марки, свързани с хазартни оператори или силно наподобяващи техните брандове.

По думите му друга слабост е, че свързването с НАП се извършва на ниво зала, а не на ниво отделна машина, което според него оставя възможности за злоупотреби. Още: Пълна забрана за реклама на хазарт: Нови мерки на правителството

Лидерът на ПП заяви, че не смята пропуските непременно за умишлени. Според него те може да са резултат от неразбиране от страна на администрацията на намеренията на правителството и президента Румен Радев.

"Ние ще предложим всичко това да бъде забранено, за да имаме реална забрана на хазарта в България", заяви Василев.

ПП събира подписи за заседание на правната комисия

Василев съобщи и за отмененото редовно заседание на парламентарната правна комисия, което е трябвало да се проведе днес.

Той посочи, че още на 18 септември внесеният от ПП законопроект за промени в Закона за "Държавен вестник" е бил разпределен към комисията. Целта на проекта е да бъдат публикувани документите и указите, свързани с помилванията, извършени от вицепрезидента Илияна Йотова.

"Още на 18 септември законът, който ние внесохме, за промяна на Закона за Държавен вестник, за да се публикуват всичките документи по помилванията и укази по помилванията от г-жа Йотова, е разпределен към правна комисия, но тъй като е отменено заседанието днес, той няма да бъде гледан", каза Василев.

По думите му ПП ще започне събиране на подписи за свикване на извънредно заседание на правната комисия.

Целта, посочи той, е да бъдат публично изяснени случаите на помилвания и да бъдат предоставени съответните укази.

Василев каза още, че се очаква президентството да изпрати документацията по случаите в секретното деловодство на Народното събрание, включително мотивите и експертизите. Още: Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

"Надяваме се след като г-жа Йотова и трите грации се върнат от воаяжа в Ню Йорк да получим тази информация", заяви той.

ПП иска по-висок праг за регистрация по ДДС

Асен Василев коментира и предложението за увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС.

Според него по-високият праг е смислена мярка, но не разбира защо не се предлага достигане на максимално допустимото ниво.

"Ще предложим да се отиде на максималния праг на ДДС", заяви лидерът на ПП. Той добави, че според него няма пречка да бъде въведен и данък върху свръхпечалбата.

Василев разказа и за срещата си с кандидата за вицепрезидент Георги Кандев по време на честванията на 22 септември.

Той направи и политически коментар по адрес на кандидатурата, като заяви, че Кандев му изглеждал като човек, който "никога не би предложил да стане вицепрезидент на жена, която е помилвала наркотрафиканти".