Hayes & Y с първи самостоятелен концерт след излизането на последния им сингъл

Hayes & Y се завръщат в родната си София за първи самостоятелен концерт след излизането на последния им сингъл "HOW COULD YOU?!?". Българо-финландската група ще гостува в Pirotska 5 Event Center на 29 декември по покана на Fest Team. Билетите за концерта са вече в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 15 евро.

Hayes & Y е група с богата история. Създадена е от Благослав Анастасов (вокалист и китара), Ивайло Делев (бас) и Радослав Лозански (китара), които са приятели още от гимназията. След участия пред малка публика Hayes & Y постепенно се превръщат в една от най-успешните инди рок групи в България, като през 2015 г. подгряват Kasabian на Spirit of Burgas.

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През 2016 г. бандата се мести в Обединеното кралство, където се запознава с настоящия си барабанист - Денис Холбек, който е финландец. Този необичаен българо-финландски микс движи групата само напред. Оттогава насам Hayes & Y получават ефирно време по BBC 6 Music, BBC Manchester, KEXP и Deutschlandfunk Kultur, както и са избрани да участват в престижния музикален форум ESNS. 2022-а е важна година за тях - част са от фестивала Summer Well в Румъния заедно с Arctic Monkeys, Jungle и Nothing But Thieves и освен това издават дебютния си албум "Press. Go. Move. Slow.". След това бандата има още участия по големи български и международни фестивали и форуми, сред които Burgas Summer Live, Electric Castle в Румъния, 50 Lab в Белгия и PIN в Македония.

Миналата година Hayes & Y издава и втория си албум "Departures", който включва 10 песни. Същата година групата участва на фестивала Primavera Sound в Барселона и на InMusic в Загреб. Албумът се превърна в най-успешния им рилийз в над 10-годишната им история, като надхвърля 7 милиона стрийма в Spotify. Това съвсем естествено води до създаването на нова и качествена музика и така стигат до най-новата им песен "HOW COULD YOU?!?", която групата пусна на 28 май. Това е и първият сингъл от предстоящия им трети студиен албум, който ще излезе догодина.

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Концертът на Hayes & Y на 29 декември в Pirotska 5 Event Center обещава да е неповторим. Това ще е и първата среща на групата с българската публика след участието ѝ това лято на най-новия фестивал в каталога на Fest Team - PHILLGOOD. Тогава бандата заби мощно на PHILLCOOL сцената, а за изненада на феновете - към тях се присъедини и Стенли. Както тогава, така и сега Hayes & Y ще имат специални гости за концерта им през декември, които засега остават в тайна. Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 15 евро. Актуална информация за събитието може да следите тук.