Спорт:

Спират движението по Дунав мост заради състезание

24 септември 2026, 12:51 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: Областна администрация Русе
Спират движението по Дунав мост заради състезание

На 27 септември (неделя) от 11 ч. до 13 ч. ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на Международния шосеен “Пробег на свободния дух Русе – Гюргево“ (Free Spirit Run Giurgiu – Ruse ). Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево, спортните клубове “Дунав“ и “Дунарея“. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. Още: Окончателно: Дунав мост е изцяло отворен за движение

С временното ограничаване на движението ще се осигури безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Международно събитие затваря за половин час Дунав мост при Русе

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Дунав мост АПИ състезание затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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