"Радев ми помогна и това няма да го забравя": Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и остро разкритикува Борисов и ГЕРБ

"ГЕРБ си е на Борисов и според мен той е единственият човек, който може да взима решения за бъдещето на партията. Като премиер ми е помагал. Ще бъда винаги коректен към него, както и към премиера Радев в момента, който ми помогна като президент. Много хора направиха спекулации, че сме се разхождали на 3 март. Когато г-н Радев ръководеше служебният кабинет 2022 г., тогава Стара Загора изпълняваше воден цикъл. ... Радев ми помогна и това нещо няма да го забравя никога. Както няма да забравя и всичко, което Борисов е направил за мен и за Стара Загора. Тези интриги са изключително неприятни. Това е едно варварство, което се излъчва, всеки като бъде от едната или от другата страна." Това заяви дългогодишният кмет на Стара Загора от ГЕРБ Живко Тодоров в интервю пред журналистът Кристияна Стефанова.

Той стана и първият ярък кадър на партията, който публично подкрепи Илияна Йотова за президент и отправи серия критики към Борисов - за връщането на Владислав Горанов като депутат, за дистанцията между партийното ръководство и местните структури и за промените в Конституцията от 2023 г.

"Смятам, че политиката трябва да бъде по-достойна от всичко това. Трябва да има повече достойнство в политиката. Трябва да има повече мъжкарство. Трябва да бъдат нещата казани такива, каквито са. Искам да се подкрепят повече личности. Винаги съм настоявал за това в ГЕРБ, а не да се крием зад колективната безотговорност. Трябва да се работи повече с хората, затова няма хора. Същото ще бъде и в останалите партии. Ще има огромно откъсване от централните ръководства и местните структури", каза още той.

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От думите на Тодоров се разбра, че той не знае за натиск от управляващата "Прогресивна България" върху кметове на ГЕРБ - каквито твърдения отправяше лидерът на партията Бойко Борисов.

Президентският вот

"В Илияна Йотова съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Познавам я от 15 години. Нямам колебания в моя избор", заяви Тодоров. Той обясни, че макар Йотова дълго време да е била свързвана с лявото политическо пространство, при президентски избори гласува за личността.

"Бих гласувал за десен кандидат, ако имаше стойностна кандидатура. Изборът за кандидат за президент за мен е ясен", каза още той. В този смисъл, Тодоров смята за правилно решението ГЕРБ да не издига собствен кандидат за президент на тези избори. "Беше нормално в тази ситуация ГЕРБ да не участва на тези избори. Резултатът в този момент нямаше да е добър", заяви той и припомни своя по-ранна теза, че партията се нуждае от "осъзнаване и сериозно прераждане".

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Според него при евентуален балотаж между Йотова и Андрей Гюров Бойко Борисов няма да подкрепи Гюров. Тодоров критикува служебното управление на Гюров, което определи като "изцяло партийно". По думите му, ако десните партии са искали обща кандидатура, е трябвало да се търси дипломат или човек с опит в геополитиката.

Остри критики към свои

В по-голямата част от интервюто обаче един от емблематичните кметове на ГЕРБ отправи остри критики към партията си и към Борисов. Според Тодоров ръководствата на политическите формации все повече се отдалечават от редовите си членове, а в ГЕРБ вече се виждат последиците от този процес.

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"Всяка една партия има нужда от хора, които да работят на най-ниските нива. Всички партии допускат една и съща грешка – ръководството се отделя изключително много от обикновените хора и членове", заяви Тодоров.

"Не ми харесваше популизма в кабинета последната 1 година. Той беше ляв кабинет, хората не бяха доволни. Затова предпочетох да се отдам на работата си тук, не съм привърженик на колективната безотговорност, когато никой не е отговорен за даден провал или за даден успех", каза кметът на Стара Загора по повод управлението на кабинета "Желязков".

Тодоров посочи още, че напускането на Делян Добрев е по лични причини, защото иска да се занимава с бизнес. "Аз предпочетох да се махна от софийските интриги и да гледам изцяло града си. Един кмет трябва да следва собствените си принципи, трябва да е независим от партията, от която е излъчен. Ако той работи за партийните си интереси след като е избран, това означава, че не е кмет на всички хора. Същото е с президента. Като кмет винаги съм бил независим от партията, която ме е излъчила, с уважение и принадлежност винаги към нея, разбира се. Но съм гледал да взимам решения, които не са от полза само на една партия - и от ГЕРБ, ПП-ДБ, "Прогресивна България", ДПС ако щете", разказа още Тодоров.

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Според кмета отчаянието и липсата на ангажираност са основните причини за оттеглянето на част от младежите на партията.

"Един човек, като види, че няма перспектива, той решава да се оттегли. Затова според мен този процес се случва в момента с ГЕРБ. Има нужда от хора, които да работят ежедневно с всяка една структура, а такива в момента не виждам", каза Тодоров.

"Тези интриги са изключително неприятни. Това е едно варварство, което се излъчва, всеки като бъде от едната или от другата страна. Трябва да има повече достойнство в политиката. Трябва да има повече мъжкарство. Трябва да бъдат нещата казани такива, каквито са. Искам да се подкрепят повече личности. Винаги съм настоявал за това в ГЕРБ, а не да се крием зад колективната безотговорност. Трябва да се работи повече с хората, затова няма хора. Същото ще бъде и в останалите партии. Ще има огромно откъсване от централните ръководства и местните структури", каза още Тодоров.

Грешките на ГЕРБ

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Според кмета на Стара Загора завръщането на санкционирания за мащабна корупция по глобалния закон "Магнитски" Владислав Горанов като депутат от ГЕРБ е грешка. "Уважавам го като колега и приятел, но беше грешка, по този начин само се насочи огън и допълнително се възпалиха хората", каза градоначалникът.

"Промените в Конституцията бяха категорична грешка. Не мисля, че премиерът трябва да се избира от 3-4 човека в държавата, които са партийни назначения. Категорично трябва да се върне предишното положение. Не бива основният закон в държавата да е мотивиран от подобни партийни интереси. Затова искам повече личности в политиката, защото те няма да допуснат подобно нещо", коментира той промените на Конституцията.

Самият Тодоров се оттегли от Изпълнителната комисия на ГЕРБ след загубата на партията на парламентарните избори през април 2026 г. и след изборите, спечелени от "Прогресивна България".

"Смятам, че е крайно време да се направи разграничение между политици, бизнес и престъпност. Тези неща, които излизат през последните години - от 2020 г. досега като взаимовръзки. Не говоря за конкретен политик, а за политиката като цяло. Виждате, постоянно се показват: депутат бил свързан с някоя фирма, пък там хора от престъпния свят, пък там са хора, участващи в обществени поръчки. Мисля, че всичко това трябва да бъде веднъж завинаги прекратено. Това отвращава хората от политиката. Докато това не се случи хората няма да си върнат доверието в държавата. Не трябва да бъде допуснати черният бизнес и престъпността да бъдат ангажирани с държавата и с обществени поръчки. Това отвращава всички", каза още Живко Тодоров.