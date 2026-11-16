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Тръмп се лигави: Путин отстъпва. Иран ако ме докопа, заминали сте. Мога и да се заям със Си за Nvidia (ВИДЕО)

16 ноември 2026, 17:17 часа 1199 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп се лигави: Путин отстъпва. Иран ако ме докопа, заминали сте. Мога и да се заям със Си за Nvidia (ВИДЕО)

"Мисля, че отстъпва малко. Можеше да е по-твърд. Мисля, че можеше да е много по-твърд честно казано. Мисля, че отстъпва. Мисля, честно казано, че иска да я види приключена". Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери - ОЩЕ: Войната свършва: Специални указания за депутатите на Путин

Целият маниер на отговори на Тръмп на въпроси по най-важните теми за управлението му, а и за света, обаче изглежда определено несериозен, меко казано.

Пример след пример

"Не съм чувал, че Starlink е отново ограничен за Украйна":

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"Тревожа се за вас - ако ме докопат (иранските дронове), и вие сте заминали. Внимавайте" - Още: Велик президент спря ядрената заплаха без война - и тогава дойде този идиот. Няма да се преструвам, че този човек е умен

"Мисля, че той (Дженсън Хуанг) научи добър урок. Нямам нищо против пак да е главен изпълнителен директор на Nvidia":

"Не знам, че тя (Алис Хуанг, с която Дженсън Хуанг е имал любовна афера) е китайски шпионин. Никой не го е доказал. Може би (Дженсън Хуанг) не трябваше да прави това, което е направил на лична основа". "Не съм чувал (Марко Рубио) да ми казва, че тя (Алис Хуанг) е китайски шпионин. Обикновено ... красива жена от Китай, казват за нея, че е шпионин":

"Мога (и да се конфронтирам със Си Дзинпин за шпионския скандал с Nvidia)" - Още: Насред шпионския скандал: Тръмп прави Nvidia "национален шампион" в изкуствения интелект, бута я за още поръчки в чужбина

"Китай играе игри с нас и ние с Китай, но нашата страна сега е по-силна военно откогато и да било":

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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