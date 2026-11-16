Тръмп се лигави: Путин отстъпва. Иран ако ме докопа, заминали сте. Мога и да се заям със Си за Nvidia (ВИДЕО)

"Мисля, че отстъпва малко. Можеше да е по-твърд. Мисля, че можеше да е много по-твърд честно казано. Мисля, че отстъпва. Мисля, честно казано, че иска да я види приключена". Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери - ОЩЕ: Войната свършва: Специални указания за депутатите на Путин

Trump on Ukraine: Putin is backing down a little bit on Ukraine. He could be a lot tougher. Frankly, he is backing down. https://t.co/fSX5XnlOB8 — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Целият маниер на отговори на Тръмп на въпроси по най-важните теми за управлението му, а и за света, обаче изглежда определено несериозен, меко казано.

Пример след пример

"Не съм чувал, че Starlink е отново ограничен за Украйна":

Reporter: Why is Starlink restricted in Ukraine? Trump: I haven't heard that. https://t.co/c0nGaontXq — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

"Тревожа се за вас - ако ме докопат (иранските дронове), и вие сте заминали. Внимавайте" - Още: Велик президент спря ядрената заплаха без война - и тогава дойде този идиот. Няма да се преструвам, че този човек е умен

Reporter: Are you worried about Iranian drones targeting you personally? Trump: I'm worried about you because if they get me, you're gone too. Be careful. https://t.co/hbJ5ryViAd — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

"Мисля, че той (Дженсън Хуанг) научи добър урок. Нямам нищо против пак да е главен изпълнителен директор на Nvidia":

Trump: Jensen Huang learned a lesson. I would not mind him becoming CEO of Nvidia again. https://t.co/V92Tgw4e6o — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

"Не знам, че тя (Алис Хуанг, с която Дженсън Хуанг е имал любовна афера) е китайски шпионин. Никой не го е доказал. Може би (Дженсън Хуанг) не трябваше да прави това, което е направил на лична основа". "Не съм чувал (Марко Рубио) да ми казва, че тя (Алис Хуанг) е китайски шпионин. Обикновено ... красива жена от Китай, казват за нея, че е шпионин":

Trump: Alice Huang may not be a spy. Nobody has proven that she's a spy. https://t.co/HC9N7AnrjL — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Trump: Any beautiful woman coming to the country from China, they say she is a spy. I don't know if the woman involved with Jensen Huang was a spy at all. I really don't. https://t.co/CbIoRm3eV3 — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

"Мога (и да се конфронтирам със Си Дзинпин за шпионския скандал с Nvidia)" - Още: Насред шпионския скандал: Тръмп прави Nvidia "национален шампион" в изкуствения интелект, бута я за още поръчки в чужбина

Reporter: Why aren't you planning on confronting Xi about the spying on Nvidia? Trump: I may. https://t.co/lddzMI1udC — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

"Китай играе игри с нас и ние с Китай, но нашата страна сега е по-силна военно откогато и да било":

Trump: China plays games with us. We play games with China. https://t.co/AqnIvuYEai — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026