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AI асистентът на Anthropic ще може да участва във вашите видео разговори и да отговаря на въпроси

11 ноември 2026, 11:55 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
AI асистентът на Anthropic ще може да участва във вашите видео разговори и да отговаря на въпроси

AI гигантът Anthropic обяви, че ще включи своя асистент Claude в платформата за видеоконферентна връзка Google Meet, тъй като компанията се стреми да интегрира изкуствения интелект по-ефективно в ежедневната офис работа.

Anthropic се готви за дългоочакваното си първично публично предлагане в САЩ, с планове да набере до 64,4 милиарда долара при оценка от 1,02 трилиона долара. Предлагането ще изпита апетита на инвеститорите по отношение на  бума на изкуствения интелект и мащабните планове за разходи на Anthropic.

Новата функция е наречена "Срещи с Claude" (Claude Meetings) и ще позволи на потребителите да добавят Claude към своите видео разговори като видим участник. От Anthropic твърдят, че Claude ще може да следи разговора и да превръща дискусиите в работа в реално време, като същевременно изготвя планове, създава времеви рамки и отговаря на въпроси в чата.

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Функцията е предназначена да промени ролята на изкуствения интелект в срещите, издигайки ролята му от просто записване или обобщаване на разговорите към извършване на практическа работата, която произтича от тях. И всичко това, докато дискусията все още върви в реално време, казат от Anthropic.

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Източник: Getty Images

"Хората ще описват какво имат предвид, като например ново приложение за екипа си или нов начин за преглеждане на данните, а Claude ще ги разработва заедно с тях“, добавиха от компанията.

Claude Meetings стартира в бета версия за екипните и корпоративните клиенти на Anthropic, първоначално чрез Google Meet (GOOGL.O). Впоследствие компанията планира да разшири инструмента и към други платформи за срещи.

Внедряването е част от по-широк стремеж на Anthropic да направи Claude активен участник в работата със знания. Компанията заяви, че въвежда и Claude Whiteboards, който позволява на екипите да превърнат дискусиите във времеви рамки и планове за действие, както и Claude Sheets и Claude Data.

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Изкуствен интелект AI Claude Antrophic
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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