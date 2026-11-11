Опашка от кръводарители в София в помощ на пострадалите при трагедията на АМ “Тракия“ (СНИМКИ)

Стотици граждани се отзоваха на призива за помощ след тежките верижни катастрофи на автомагистрала “Тракия“. Още от сутринта пред Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) в София се изви дълга опашка, като над 100 души чакат извън двора на лечебното заведение, за да дарят безвъзмездно кръв. Акцията за доброволно кръводаряване се организира съвместно от Българския Червен кръст (БЧК), Столична община и НЦТХ. Инициативата ще продължи до 14:00 часа днес. Сред чакащите е 20-годишната Никол Петрова, която дарява кръв за първи път. Тя споделя, че в такива моменти е изключително важно хората да си помагат. Още: Само в Сливен 70 души ще дарят кръв днес за ранените в катастрофите на АМ “Тракия“ “Реших, че днес наистина има нужда да сме заедно за българите. Аз не съм от София и често ми се налага да пътувам по магистралата, както и на мои приятели.

Искам да помогна

Снимка БГНЕС

Най-много ме плаши вероятността да им се случи нещо толкова лошо и затова искам да помогна“, разказа младата жена пред БГНЕС. На опашката чакат и дългогодишни кръводарители, които са отделили от личното си време заради трагедията. Георги Иванов е използвал обедната си почивка, за да се включи в кампанията. “Тук съм, понеже смятам, че всички трябва да се ангажираме и да дарим кръв – за когото това е възможно, разбира се. Не дарявам за първи път, но досега е било само за семейни нужди“, обясни той. Още: Знамената на ЕС и България бяха свалени наполовина в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност (ВИДЕО)

Кой може да дари кръв

От БЧК призовават всички граждани, които отговарят на медицинските изисквания, да подкрепят лечението на пострадалите. Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст между 18 и 65 години, с телесно тегло над 50 килограма, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа.

Снимка БГНЕС

Задължително условие е между две кръводарявания да са изминали най-малко 60 дни. В рамките на една календарна година мъжете имат право да даряват до пет пъти, а жените – до четири. В стабилно състояние са 9 от ранените, лекувани във ВМА-Сливен. Двама ще бъдат откарани в София Медиците напомнят, че желаещите трябва да бъдат отпочинали, да са се хранили предварително и да носят документ за самоличност. Процедурата не се извършва на гладно. На място всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние и преминава през медицински преглед и предварително изследване. Окончателната преценка дали човек може да дари кръв се извършва от лекар на място. Специалистите предупреждават гражданите да не прекъсват самоволно вече назначено им лечение с лекарства само за да участват в акцията. Още: "Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем": Радев с първи призиви след трагедията на "Тракия" (ВИДЕО)