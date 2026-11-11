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"Не сме страна по договора": Здравният министър се оправда с търговците за липсата на ваксини

11 ноември 2026, 12:01 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не сме страна по договора": Здравният министър се оправда с търговците за липсата на ваксини

Още 30 000 дози противогрипни ваксини се очаква да бъдат внесени в България заради затрудненията със снабдяването на аптечната мрежа. Така общото количество ваксини за свободна продажба в аптеките през сезон 2026/2027 г. трябва да достигне 100 000 дози. Това става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Катя Ивкова на въпрос от депутата от "Продължаваме промяната" Николай Денков

Въпросът е внесен на 28 октомври и е свързан с проблемите при доставките на противогрипни ваксини през септември и октомври. Денков настоява за информация как са планирани и заявени количествата за свободна продажба, какви количества реално са доставени и какви действия е предприело здравното министерство след сигналите за недостиг. 

В отговора си Ивкова посочва, че осигуряването на ваксините за свободния пазар зависи от търговските отношения между притежателите на разрешенията за употреба или техните представители и търговците на едро с лекарства.  Още: Списъци от чакащи и празни рафтове: Българите масово се ваксинират в Гърция срещу грипа

По думите ѝ именно в рамките на тези отношения се определят заявените количества, разпределението им и графиците за доставка. Здравното министерство не е страна по договорите и няма правомощия да се намесва пряко в процеса или да задължава производители и дистрибутори да доставят определени количества в конкретни срокове.

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Въпреки това, след установените затруднения, ведомството се е обърнало към притежателите на разрешенията за употреба и техните представители в България с искане да осигурят допълнителни количества за аптечната мрежа. Очакваният допълнителен внос е от 30 000 дози, с които общото количество за свободна продажба ще достигне 100 000.

Три пъти е нараснал обхватът на ваксинацията 

В отговора си здравният министър отчита и увеличаване на интереса към противогрипната ваксинация сред хората над 65-годишна възраст.

Според данните на министерството имунизационният обхват в целевата група се е увеличил повече от три пъти - от 7,8% през 2019 г. до 24,4% през 2025 г. Още: "Административен позор": Парадокс как у нас хем не достигат ваксини, хем ще останат неизползвани

Това е резултат от националните програми за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хората на и над 65 години.

Проблемите с доставките за свободния пазар бяха публично поставени още през октомври. Тогава стана ясно, че част от планираните количества няма да бъдат осигурени за аптеките заради затруднения при производителите и разпределението на ваксините между отделните пазари.

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Грип противогрипни ваксини Катя Ивкова
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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