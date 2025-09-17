В Албания заведоха дело срещу виртуалния министър

Лидерът на албанската опозиционна Демократическа партия Сали Бериша обяви, че ще се обърне към Конституционния съд, за да се противопостави на виртуалния министър „Диела“, предаде македонската медия "Бриф". Припомняме, че държавният глава Байрам Бегай подписа преди два дни индивидуални укази за 16 министри от новото правителство „Рама 4“, но не и за виртуалния министър „Диела“, който е 17-ият член. Това е така, защото на 12 септември, когато президентът Байрам Бегай връчи мандата на Еди Рама като министър-председател, член 2 от подписания указ гласи, че: „Министър-председателят е отговорен и за създаването и функционирането на Министерството на изкуствения интелект „Диела“.

Опозицията нарече президента роб на Еди Рама

Ето защо опозицията отправи критика, че „президентът на държавата е принуден да подписва всичко, което Рама му изпраща“. ОЩЕ: Вижте как изглежда албанският виртуален министър (ВИДЕО)

"С този скандален акт президентът на републиката назначава виртуален, несъществуващ министър, обиждайки Конституцията, страната и поста държавен глава. И прави това като роб на Еди Рама, който е дълбоко замесен в кражбата и злоупотребата с армейско имущество и е принуден да подписва всичко, което Еди Рама му изпраща. Безпрецедентен акт, каза Бериша.

Според него Рама е вдигнал шум, като е рекламирал „Диела“, за да прикрие факта, че „създава кабинет на откраднати гласове, кабинет на изборен фарс“.

Диела се превръща в досадник

"Но Диела се превръща в досадник. Спешно ще внесем този указ в Конституционния съд, за да бъде архивиран в срама на историята, заедно с хора, които са безотговорни към дълга си, способни да подпишат каквото и да било. Не вярвам, че който и да е друг диктатор би имал тази разрушителна власт над държавния глава", обвини Бериша. ОЩЕ: Опозицията в Албания иска сваляне на виртуалния министър