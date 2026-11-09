Обявиха новата дата за концерта на Ерика Баду в София, важна информация за билетите

Първото самостоятелно шоу на неповторимата Ерика Баду у нас ще се състои на 25 януари 2027 в зала 1 на НДК. Част от датите, планирани за октомври 2026, не се състояха по първоначалния график поради непредвидени обстоятелства, но новата програма вече е съгласувана.

Обновените дати от европейското турне са:

15 януари 2027 – Милано, Италия (Teatro Dal Verme)

20 януари 2027 – Париж, Франция (Zénith)

25 януари 2027 – София, България (Национален дворец на културата, зала 1)

27 януари 2027 – Катовице, Полша (Międzynarodowe Centrum Kongresowe)

Ерика Баду искрено цени проявеното разбиране и подкрепата от страна на феновете си и очаква с нетърпение да се качи на сцената във всеки от градовете.

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Важна информация за билетите

Закупените за концерта в София билети ще важат за новата дата без презаверка. Притежателите на билети, за които промяната не е подходяща, ще могат да си възстановят сумата в конкретния обект на Eventim, от който е взет билетът. Краен срок за връщане на билети – не по-късно от един месец от обявяването на новата дата, т.е. до 9 декември включително.

За билети, закупени с опция TicketDirect и E ticket, е достатъчно да се свържете с Eventim на имейл [email protected], като посочите номер на Вашата заявка.

Билетите за концерта на Ерика Баду на 25 януари 2027 в зала 1 на НДК са в продажба в мрежата на Eventim, включително OMV, Penshop, магазини На тъмно, Български пощи и Технополис.

За Ерика Баду

Снимка: Getty Images

Неподражаемата Ерика Баду – изпълнителката, която положи основите на нео соула още с дебютния си албум, се утвърди като икона за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Феновете ще имат възможност да се насладят на нейния интимен и уникален спектакъл в зала 1 на НДК в началото на новата година. За Баду изявите пред публика не са просто изпълнение на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента.

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Днес отличията ѝ включват пет награди "Грами" и 20 номинации, а през 2025 г. Billboard Women in Music ѝ връчва специалната награда "Icon Award" – признание за цялостния ѝ принос към музикалната култура. "Звуков лечител", духовен наставник, модна икона и актриса, тя никога не е разглеждала музиката като продукт, а като начин на живот, изследване и връзка с другите. В края на август тя издаде дългоочаквания съвместен албум с легендарния продуцент The Alchemist, озаглавен "Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment".