Технически проблем забави полет на Ryanair от Пловдив за Милано (СНИМКИ И ВИДЕО)

Полет FR9859 на авиокомпания Ryanair изчаква на летище Пловдив. Причината според пътници - задържане на вода в крилата на самолета при зареждане на гориво. На видеоклип, получен в редакцията на Actualno.com, се вижда цистерна.

Полетът е до Милано Малпенса и закъснява поради технически проблем със самолета, гласи съобщението на компанията до пътниците, с което медията ни разполага.

Става ясно, че самолетът трябва да бъде проверен от специализиран техник.

Очакваният час на излитане е 20:50.