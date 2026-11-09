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Технически проблем забави полет на Ryanair от Пловдив за Милано (СНИМКИ И ВИДЕО)

09 ноември 2026, 17:01 часа 335 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Технически проблем забави полет на Ryanair от Пловдив за Милано (СНИМКИ И ВИДЕО)

Полет FR9859 на авиокомпания Ryanair изчаква на летище Пловдив. Причината според пътници - задържане на вода в крилата на самолета при зареждане на гориво. На видеоклип, получен в редакцията на Actualno.com, се вижда цистерна.

Полетът е до Милано Малпенса и закъснява поради технически проблем със самолета, гласи съобщението на компанията до пътниците, с което медията ни разполага.

Става ясно, че самолетът трябва да бъде проверен от специализиран техник.

Очакваният час на излитане е 20:50.

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полет Милано летище Пловдив
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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