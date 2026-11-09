За трафик на мигранти: Арестуваха брата на Орбан

Според съобщения в пресата, братът на Виктор Орбан, Арон Орбан, е задържан по подозрение в трафик на хора. Антикорупционното бюро (NVVH) и Националното бюро за разследвания продължават разследването, съобщи във "Фейсбук" унгарският премиер Петер Мадяр. По-късно добави, че и самият Виктор Орбан потвърдил, че разследващите органи са задържали по-малкия му брат, Арон Орбан.

"Разбира се, бившият премиер, както обикновено, веднага сочи с пръст другите", пише унгарският премиер.

Според унгарския портал Portfolio, Националната служба за възстановяване и защита на активи (NVVH) и Националното бюро за разследване (NNI) са провели съвместна операция рано тази сутрин на няколко места в Будапеща и област Пещ, предава хърватската медия "Индекс".

Разследването е свързано с трафик на хора и незаконно превеждане на мигранти през границата. В рамките на две паралелни наказателни производства властите са задържали няколко лица и са извършили обиски в домовете и търговските им обекти; очаква се по-късно днес да бъдат оповестени официални подробности по случая.

Визи за виетнамски граждани чрез фиктивен курс

Разследващите са насочили вниманието си към бизнес дейността на Арон Орбан, след като в медиите се появиха разкрития за спорна схема за издаване на визи. Според тези информации, компания, свързана с брата на министър-председателя, е записала виетнамски граждани за двудневен курс по оказване на първа помощ и спасяване на живот в Университета в Печ.

Този курс е послужил като прикритие и „пряк път“, улесняващ получаването на шенгенска виза и влизането в Европейския съюз. ОЩЕ: Виктор Орбан се оказа доносник на комунистическите тайни служби? Стари писма повдигат въпроси дали Путин го е държал на каишка