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Средиземноморският шахмат: Турция иска да строи кораби с Египет

09 ноември 2026, 16:26 часа 722 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Средиземноморският шахмат: Турция иска да строи кораби с Египет

Началникът на военноморските сили на Турция заяви, че Анкара би била заинтересована от стартирането на съвместна програма с Египет за изграждане на военни кораби, предаде гръцкото издание Kathimerini. Идеята на адмирал Ерджумент Татлиоглу е това да стане по примера на съвместната работа на страната му с Пакистан, пише още гръцкото издание. 

Турският адмирал заяви по време на военноморските учения „Море на дружбата 2026“ с участието на турски и египетски части в Средиземно море край Александрия, че целта на Турция е „да изведе сътрудничеството си в областта на военноморската отбранителна промишленост на по-напреднал етап и да предприеме съвместни корабостроителни проекти с Египет“.

Той предположи, че предложената програма може да бъде сравнима с начинание за производство на корвети с Пакистан.

Съвместните учения "Море на дружбата"

Съвместните учения започнаха на 4 ноември и включваха използването на турски въздушни и военноморски дронове.

В учението участват военноморски части от двете страни и целта му е да засили военното сътрудничество и да улесни обмена на опит между съответните им военноморски сили.

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Програмата за обучение започна със серия от теоретични и практически лекции, насочени към хармонизиране на бойните концепции между участващите сили, наред с редица учебни дейности, предназначени да подобрят уменията на личния състав.

Няколко турски военноморски части пристигнаха във военноморската база в Александрия през последните дни, за да участват в учението, според изявление на въоръжените сили.

Ученията са част от по-широки усилия за засилване на военното сътрудничество между Египет и Турция в различни области, допълва египетската медия Al-Ahram. ОЩЕ: Готови сме да действаме: Турция предупреди, че не иска повече атаки срещу кораби в Черно море

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Турция Египет корабостроители военноморско учение турски кораб
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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