Белият му дроб не функционира: Над 1 млн. евро събраха за полицаите герои в Краков

Само за няколко часа кампанията за набиране на средства за двамата тежко ранени полицаи и техните семейства в Полша е събрала над един милион евро. Двамата полицаи Якуб Кулик и Артур Морански продължават да са в тежко състояние, но по думите на премиера Доналд Туск, за тях се полагат най-добрите грижи. Рискувайки живота си, те успяха да спрат убиеца Михал О., който тази сутрин почина в болницата от раните си. Терористичната атака в Стария град на Краков отне живота на шестима души, а 13 други извън двамата полицаи бяха ранени.

Туск коментира огромния отзвук от кампанията, като заяви, че цяла Полша аплодира двамата мъже, които рискуваха живота си, спасявайки още много хора, които можеха да пострадат.

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Също така в социалните мрежи се разпространиха и спешни призиви за кръводаряване, особено от кръвна група AB Rh+, която бе необходима за Якуб Кулик. Според лекуващи го лекари единият му бял дроб не функционира.

Кметът на Краков Лукаш Гибала предложи двамата полицаи да бъдат обявени за почетни граждани на града.

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